30 Ağustos resepsiyonunda ejder suyu içildi

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunda ejder suyu, efuli ve aloevera gibi içeceklerin tüketildiğini söyledi.

Vahap Munyar, "Yassıada'da Bizans kalıntıları canlanacak" başlığıyla yayımlanan yazısında geçen günlerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 30 Ağustos resepsiyonuna dair izlenimlerini paylaştı.

Resepsiyonda Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Yatırım Ajansı Başkanı Arda Ermut ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ile sohbet ettiğini belirten Munyar, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Hizmetler Müdürü Seyit Başkonak'ın yanlarına gelerek "Sürprizlerimiz var" dediğini aktardı. Munyar, sunulan içecekleri şöyle sıraladı:

— Ejder Meyveli Smoothie (Chia tohumu eşliğinde), Efuli (Liçi meyvesi eşliğinde), Aloevera (Starex meyvesi eşliğinde), Orman Meyveli Special, Bahçe Naneli Limonata, Taze Sıkılmış Portakal, Taze Sıkılmış Greyfurt, Taze Sıkılmış Havuç, Taze Sıkılmış Elma.

Munyar, yiyecek menüsünde neler olduğunu da şöyle aktardı:

— Pataşur içerisinde Çerkez Tavuğu, Zencefilli Somonlu Suşi, Tartalet içerisinde Antakya usulü Humus, Susamlı Levrek Simidi, Aydın usulü kuzu çöp şiş…