30 devlet görevlisi hem maaş hem emekli maaşı alıyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in de aralarında bulunduğu yaklaşık 30 seçilmiş ve atanmış yetkilinin, mevcut görevleri nedeniyle aldıkları maaş yanında, emekli maaşı da aldığı bildirildi.

Yetkililer emekli maaşlarını seçim ya da atama ile devlet görevine atanan kamu personeline, yaşa bakılmaksızın, emekli maaşı ödenmesini öngören yasa tahtında alıyor.

Politis “İşte Maaş ve Emekli Maaşı Alan Yetkililer” başlıklı haberinde DİSİ ve DİKO’nun bu durumu ortadan kaldırmak için geçen perşembe günü Rum meclisine “halen aktif çalışan devlet memurlarının, istemeleri halinde, mevcut makamlarında oldukları sürece emekli maaşlarından feragat edebilmesini kurumsallaştıran bir yasa önerisi sunduğunu yazdı.

Yasa önerisinin gereksiz olduğunu kaydederek, “Başkan Hristodulidis emekli maaşından feragat etmek isteseydi, üç DİSİ milletvekili Kullas, Neofitu ve Orfanidu gibi o da şimdiye kadar yapardı” vurgusunu yapan gazete hem şimdiki makam maaşlarını hem de eski kamu görevlerinden kaynaklı emekli maaşı almaya devam eden devlet görevlilerinin isimlerini sıraladı.

Gazeteye göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ayda net 9 bin 16 euro başkanlık maaşı ve brüt 6 bin 13 euro emekli maaşı alıyor. Maliye Bakanı Makis Keravnos aylık 5 bin 957 euro maaş ve 4 bin 151 euro emekli maaşı, Eğitim Bakanı Athina Mihailidu, Başkanlık Müsteşarı İrini Piki, Çocuk Komiseri Despo Mihailidu Libaniu, Yasama Komiseri Luiza Hristodulidu Zannettu maaşı haricinde 5 bin 957 euro emekli maaşı alıyor. Ombudsman Maria Stilianu Lottidi maaşı dışında 6 bin 704 euro, Şeffaflık Komiseri Haris Boyacis maaşı dışında 6 bin 269 euro, Yolsuzluk Karşıtı Komite üyeleri maaşları dışında 4 bin 217 euro emekli maaşı alıyor. Eğitim Dairesi Komitesi üyelerinin tamamı 5 bin 37 euro emekli maaşı alıyor.