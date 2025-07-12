  • BIST 10358.46
  • Altın 4336.357
  • Dolar 40.1508
  • Euro 47.0268
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKAABD Başkanı Trump: 'Rejim değişikliği neden olmasın?'

30 devlet görevlisi hem maaş hem emekli maaşı alıyor

» »
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in de aralarında bulunduğu yaklaşık 30 seçilmiş ve atanmış yetkilinin, mevcut görevleri nedeniyle aldıkları maaş yanında, emekli maaşı da aldığı bildirildi.
30 devlet görevlisi hem maaş hem emekli maaşı alıyor

Yetkililer emekli maaşlarını seçim ya da atama ile devlet görevine atanan kamu personeline, yaşa bakılmaksızın, emekli maaşı ödenmesini öngören yasa tahtında alıyor.

Politis “İşte Maaş ve Emekli Maaşı Alan Yetkililer” başlıklı haberinde DİSİ ve DİKO’nun bu durumu ortadan kaldırmak için geçen perşembe günü Rum meclisine “halen aktif çalışan devlet memurlarının, istemeleri halinde, mevcut makamlarında oldukları sürece emekli maaşlarından feragat edebilmesini kurumsallaştıran bir yasa önerisi sunduğunu yazdı.

Yasa önerisinin gereksiz olduğunu kaydederek,   “Başkan Hristodulidis emekli maaşından feragat etmek isteseydi, üç DİSİ milletvekili Kullas, Neofitu ve Orfanidu gibi o da şimdiye kadar yapardı” vurgusunu yapan gazete hem şimdiki makam maaşlarını hem de eski kamu görevlerinden kaynaklı emekli maaşı almaya devam eden devlet görevlilerinin isimlerini sıraladı.

Gazeteye göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ayda net 9 bin 16 euro başkanlık maaşı ve brüt 6 bin 13 euro emekli maaşı alıyor. Maliye Bakanı Makis Keravnos aylık 5 bin 957 euro maaş ve 4 bin 151 euro emekli maaşı, Eğitim Bakanı Athina Mihailidu, Başkanlık Müsteşarı İrini Piki, Çocuk Komiseri Despo Mihailidu Libaniu, Yasama Komiseri Luiza  Hristodulidu Zannettu maaşı haricinde 5 bin 957 euro emekli maaşı alıyor.  Ombudsman Maria Stilianu Lottidi maaşı dışında 6 bin 704 euro, Şeffaflık Komiseri Haris Boyacis maaşı dışında 6 bin 269 euro, Yolsuzluk Karşıtı Komite üyeleri maaşları dışında 4 bin 217 euro emekli maaşı alıyor. Eğitim Dairesi Komitesi üyelerinin tamamı 5 bin 37 euro emekli maaşı alıyor.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Rum Meclisi, Schengen'e uyum kapsamında Bilgi ve Vize Sistemi kurulmasını öngören yasayı onayladı11 Temmuz 2025 Cuma 12:14
  • Güney Kıbrıs’ta protesto yasası geçti: Kısıtlamalar, cezalar ve 7 gün önceden bildirim zorunluluğu!11 Temmuz 2025 Cuma 12:06
  • 26 yaşındaki gardiyan tutuklandı09 Temmuz 2025 Çarşamba 15:48
  • Kıbrıs'tan üzen haber... Babasını bıçaklayarak öldürdü09 Temmuz 2025 Çarşamba 15:29
  • Otobüs şoförü çocuğun gözüne biber gazı sıktı09 Temmuz 2025 Çarşamba 13:46
  • İsrail Güney Kıbrıs’a hastane açıyor09 Temmuz 2025 Çarşamba 12:58
  • Holguin, Kiracıköy’ü ziyaret etti: Beşli görüşme öncesi yeni geçiş kapısı açılması için uzlaşı hedefliyoruz09 Temmuz 2025 Çarşamba 12:32
  • Holguin, Hristodulidis ile görüştü07 Temmuz 2025 Pazartesi 17:32
  • Rum kesiminde araştırma: Çalışanların neredeyse yarısı memnun değil07 Temmuz 2025 Pazartesi 10:13
  • Mülkiyet tutuklamaları... "Guterres Hristodulidis’i ortada bıraktı"05 Temmuz 2025 Cumartesi 16:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti