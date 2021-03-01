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30 Ocak çekilişi 8 Mart'ta yapılıyor

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Devlet Piyangosu’nun 30 Ocak tarihinde gerçekleşmesi planlanan ve pandemi dolayısıyla ertelenen çekilişi 8 Mart’ta gerçekleştiriliyor.
30 Ocak çekilişi 8 Mart'ta yapılıyor

Devlet Piyangosu’nun 30 Ocak tarihinde gerçekleşmesi planlanan ve pandemi dolayısıyla ertelenen çekilişi 8 Mart’ta gerçekleştiriliyor.

Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı  Piyangolar Birimi tarafından, Sağlık Üst Kurulu’nun aldığı kararların hemen ardından ertelenen  30 Ocak 2021 tarihli çekiliş 8 Mart 2021 tarihinde çekiliyor.

30 Ocak çekilişi için satılan biletlerin 8 Mart çekilişi için geçerli olunacağına vurgu yapılan açıklamada, halkımıza biletlerini atmamaları konusunda çağrı yapıldı. Birim Sorumlusu Osman Yıldızev, hem bilet alan vatandaşların hem de bilet satışı yapan bayilerin mağdur edilmeyeceğine vurgu yaptı.

Merkez ve Şubeler hizmete girdi

Birimden yapılan açıklamada ayrıca hem merkezin hemde şubelerimizin tümünde hizmete başlandığına vurgu yapılarak, şans oyunlarının tümünün de oynatılmaya başlandığı belirtildi.
 

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