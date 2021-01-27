30 Ocak çekilişi ertelendi

Devlet Piyangosu’nun 30 Ocak tarihinde gerçekleşecek olan çekilişi ertelendi.

Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Piyangolar Birimi, 30 Ocak 2021 tarihinde gerçekleşecek 400 Bin TL’lik çekilişin her hangi bir sorun çıkmaması durumunda 18 Şubat 2021 tarihine ertelendiğini duyurdu.

30 Ocak çekilişi için satılan biletlerin 18 Şubat çekilişi için geçerli olunacağına vurgu yapılan açıklamada, halkımıza biletlerini atmamaları konusunda çağrı yapıldı. Bakanlar Kurulu’nun ardından alınan kararlar kapsamında idari izin verilen devlet daireleri ve günlük yaşama gelen kısıtlamalardan ötürü bu kararın alınmak zorunda kalındığını dikkat çeken Birim Sorumlusu Osman Yıldızev, hem bilet alan vatandaşların hem de bilet satışı yapan bayilerin mağdur edilmeyeceğine vurgu yaptı. Yıldızev ayrıca 18 Şubat olarak belirlenen tarihin yeni bir karar alınması durumunda tarihinin yine değişebileceğini, hiçbir durumda vatandaşların mağdur edilmeyeceğini söyledi.

Mağusa Şubesi’nde pozitif vaka yok

Birim Sorumlusu Yıldızev ayrıca, bugün bir sitede yayınlanan Mağusa şubesinde pozitif vaka haberinin gerçeği yansıtmadığını, bir personelimizin negatifken karantinaya alındığını belirtti