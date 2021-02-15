  • BIST 1.559
  • Altın 408,307
  • Dolar 6,9721
  • Euro 8,4622
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün:5033 test 17 pozitif vaka

30 Ocak çekilişi ileri tarihe ertelendi

» »
Devlet Piyangosu’nun 30 Ocak tarihinde gerçekleşecek olan çekilişi, Sağlık Üst Kurulu’nun aldığı kısmi sokağa çıkma yasağı ve devlet dairelerinin kapanmasıyla ertelendi.
30 Ocak çekilişi ileri tarihe ertelendi

Devlet Piyangosu’nun 30 Ocak tarihinde gerçekleşecek olan çekilişi, Sağlık Üst Kurulu’nun aldığı kısmi sokağa çıkma yasağı ve devlet dairelerinin kapanmasıyla ertelendi.

Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı  Piyangolar Birimi, 30 Ocak 2021 tarihinde gerçekleşecek 400 Bin TL’lik çekilişin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

30 Ocak çekilişi için satılan biletlerin, devlet daireleri açıldıktan sonra belirlenecek tarihte geçerli olunacağına vurgu yapılan açıklamada, halkımıza biletlerini atmamaları konusunda çağrı yapıldı. Bakanlar Kurulu’nun ardından alınan kararlar kapsamında idari izin verilen devlet daireleri ve günlük yaşama gelen kısıtlamalardan ötürü bu kararın alınmak zorunda kalındığını dikkat çeken Birim Sorumlusu Osman Yıldızev, hem bilet alan vatandaşların hem de bilet satışı yapan bayilerin mağdur edilmeyeceğine vurgu yaptı.

Duyuru yapılacak

Pandemi dolayısıyla ertelenen 30 Ocak çekilişinin ileri bir tarihe aktarıldığının duyurulmasının ardından yapılan açıklamada; ertelenen çekiliş tarihinin devlet daireleri açıldıktan sonra belirlenecek bir tarihte yapılacağına ve bu tarihin basın açıklaması ile halka duyurulacağı da belirtildi.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Maliye Bakanı Oğuz: “Taşımacılık için 874 bin TL ödenecek”15 Şubat 2021 Pazartesi 13:10
  • CTP:Bilimsellikten yoksun anlayışlar yükseköğretime darbedir!15 Şubat 2021 Pazartesi 12:37
  • Dr. Çağman: Üç günde gıda yardımı için 9 bin 200 başvuru oldu15 Şubat 2021 Pazartesi 12:20
  • Lefkoşa’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yaralandı15 Şubat 2021 Pazartesi 12:19
  • Maliye Bakanı Dursun Oğuz: “Burslar bugün ödeniyor...”15 Şubat 2021 Pazartesi 12:15
  • İş insanı Mehmet Eziç sitem etti!15 Şubat 2021 Pazartesi 12:11
  • Maliye Bakanlığı'ndan ödeme duyurusu15 Şubat 2021 Pazartesi 12:08
  • Candan Avunduk: “Ekonominin, reel sektörün bu yükü daha fazla taşıması artık mümkün değildir”15 Şubat 2021 Pazartesi 12:05
  • 1 Haftada 14 kaza 6 yaralı15 Şubat 2021 Pazartesi 11:44
  • Pilli:Nisan'a kadar komşuluk ziyaretleri yapılmasın15 Şubat 2021 Pazartesi 11:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti