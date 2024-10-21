376 Sürücü Rapor Edildi, 2 Tutuklama

20 Ekim 2024 tarihinde, Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucunda toplam 2,238 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sırasında çeşitli trafik suçlarından toplam 376 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Ayrıca, 38 araç trafikten men edildi ve 2 sürücü tutuklandı.
Rapor edilen trafik suçlarının dağılımı ise şu şekildedir:
- 137 sürücü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,
- 7 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,
- 3 sürücü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,
- 25 sürücü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,
- 15 sürücü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,
- 32 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,
- 2 sürücü tehlikeli sürüş yapmak,
- 1 sürücü trafik ışıklarına uymamak,
- 1 sürücü koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak,
- 10 sürücü sigortasız araç kullanmak,
- 143 sürücü diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.
Trafik ekipleri, denetimlerin sürdürülerek trafik güvenliğinin artırılması ve kurallara uyumun sağlanması için çalışmalarına devam edeceğini bildirdi.
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