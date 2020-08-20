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4 ay sonra düğün için evden çıktı, koronavirüs'e yakalandı.

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"Düğünde gelin, damat ve 100 kişinin testi pozitif çıktı"
4 ay sonra düğün için evden çıktı, koronavirüs'e yakalandı.

Ankara’da yaşayan emekli Yavuz Yazıcı, eşinin kronik rahatsızlığını da dikkate alarak, salgın riskine karşı 4 ay kendisini evde izole ettikten sonra 1 saatliğine katıldığı, yeğeninin düğününde koronavirüse yakalandı. Yazıcı, "Ara ara maskemi çıkardığımı hatırlıyorum. Düğünde benimle birlikte gelin, damat ve 100 kişinin testi pozitif çıktı" dedi.

Eşinin kronik rahatsızlığı bulunan 46 yaşındaki Yavuz Yazıcı, hem onu hem kendisini koronavirüsten korumak için salgının ülkede görüldüğü ilk günden itibaren yaklaşık 4 ay boyunca evinde izole oldu. Yazıcı, 11 Temmuz'da 1 saatliğine yeğeninin düğününe katıldı.

Hediyesini takmasının ardından salondan ayrılan Yazıcı'da, düğünden bir süre sonra koronavirüs tespit edildi.

Virüs semptomlarının görülmesi üzerine yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkan Yazıcı, hastanede ve evde yaklaşık 1 ay süren tedaviyle sağlığına kavuştu.

'Benimle birlikte gelin, damat ve 100 kişinin testi pozitif çıktı’

İyileşen Yavuz Yazıcı, eşinin birtakım kronik hastalıkları olduğunu, onu düşündüğü için pandeminin başından itibaren eşi ile birlikte hiç dışarı çıkmadıklarını söyledi. Yazıcı, şunları söyledi:

‘'Yeğenimin düğününe katılmazsam ayıp olur' düşüncesiyle düğüne gittim’

 "Bu süreçte alışverişi bile arkadaşlarım yapıyordu. Ama 'yeğenimin düğününe katılmazsam ayıp olur' düşüncesiyle düğüne gittim. Sadece 1 saat kaldık, koronavirüse yakalandık. Çok şükür, erken fark ettim ve yine kendimi karantina altına alarak eşime bulaştırmadım.

Öğrendiğim anda çok üzüldüm 'eşime bulaşır' diye. 100 günü aşkın süre evde kaldım ama emeğim çöp oldu. Düğünde sadece oturdum, halay bile çekmedim. Sadece hediyemi takmak için kalktım daha sonra da ayrıldım.

Ara ara maskemi çıkardığımı hatırlıyorum. Düğünde benimle birlikte gelin, damat ve 100 kişinin testi pozitif çıktı. Lütfen insanlar düğünlere katılmasın, cenazelere gitmesin.

Düğünde hastalığa yakalanan ve hala yoğun bakımda tedavi gören akrabalarımız var." 

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