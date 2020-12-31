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4000 TL Değerindeki Altın Kolyeyi Sirkat Etti

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Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Saif ALESLAM ALI ABDU TALISI dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
4000 TL Değerindeki Altın Kolyeyi Sirkat Etti

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Fatma Gökalp olayla ilgili olguları aktardı.Gökalp, zanlı Saif ALESLAM ALI ABDU TALISI'nin sirkat suçundan methaldar olduğunu belirtti. Gökalp, zanlının 23 Aralık 2020 tarihinde saat 16.50 raddelerinde Lefkoşa'da Girne Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Altınbaş Kuyumculuk içerisinden 1adet 14 ayar 4000 TL değerindeki altın kolyeyi sirkat ettiğini kaydederek, olayın polise 24 Aralık 2020 tarihinde bildirildiğini dile getirdi.

Zanlının 30 Aralık 2020 tarihinde Lefkoşa Türk Belediyesine ait bir otopark alanı içerisinde makul mazereti olmaksızın yüksek sesle anlaşılmayacak şekildebağırır çağırmak suretiyle rahatsızlık yapıp ellerini ve kollarını gelişigüzel sallamak suretiyle uygunsuz tavır ve harekette bulunduğunu ifade eden Gökalp, zanlının bu esnada suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Gökalp, aynı gün başlatılan soruşturma kapsamında söz konusu altın kolyenin zanlının üzerinde bulunarak emare olarak zapt edildiğine dikkat çekerek, incelenen kamera kayıtlarından da söz konusu takıları zanlının sirkat ettiğinin tespit edildiğini vurguladı.Zanlının sirkat, rahatsızlık yaratma ve uygunsuz hal ve tavır sergileme suçlarından da yargılandığını belirten Gökalp, zanlının ülkede öğrenci statüsünde olduğunu ancak muhaceretini yenilememesi nedeniyle 21 gün kaçak olarak ikamet ettiğini kaydetti.Gökalp, tahkikatın tamamlandığına işaret ederek zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlının ikamet izninin bittiğini ve yargılanmadan kaçma ihtimalinin söz konusu olabileceğinde göz önünde bulundurarak ileride yargılanmak üzere 20 gün süreyle Merkezi Cezaevi'nde tutuklu beklemesine emir verdi.

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