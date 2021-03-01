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SON DAKİKA6133 test yapıldı, 38'i yerel 41  pozitif vaka

41  pozitif vaka...Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  1  

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 6133 olup, 38'i yerel 41 pozitif vakaya rastlanmış, 5 kişi taburcu edilmiştir. 
41  pozitif vaka...Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  1  

"Toplam 6133 test yapıldı, 38'i yerel 41  pozitif vakaya rastlandı, 5  kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6133 olup, 38'i yerel 41 pozitif vakaya rastlanmış, 5 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 2 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 38 kişi ise yerel vakadır. 

36 kişi Lefkoşa, 3 kişi Girne, 1 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Gönyeli - 2 /  Cihangir- 2 / Değirmenlik-1 / Haspolat 27 / Sulariçi-2  / K. Kaymaklı-2 

Girne 
Girne Merkez -1  / Ağırdağ-1 / Çatalköy-1 

Gazimağusa 

Maraş -1 

1 Mart  2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6133 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 41  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  1  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2 

Yerel Vaka Sayısı: 38     

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 5 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 548.049   

Toplam Vaka Sayısı: 3457 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3007    

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 427   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 86     

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 338 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 23  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

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