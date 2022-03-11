  • BIST 2.065,09
  • Altın 929.836
  • Dolar 14.6856
  • Euro 16.1218
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 0 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

42 Üründen 37'si Temiz Çıktı

» »
Gıda Analiz Sonuçları açıklandı
42 Üründen 37'si Temiz Çıktı

Tarım Dairesi 4-10 Mart 2022 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal Ürünlerden 25 numuneden 22 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 3 ürüne rastlanılmıştır.

SVS Tic. Ltd. ve Bekir Cura’ya ait armutta (s.m) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmaların isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.

Halil  Kasap Paz. ait elmada (golden) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecektir.

Yerli ürünlerden 17 numuneden 15 numune temiz olup, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ve limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanılmıştır

Mağusa sakinlerinden İbrahim Saraç’a ait domateste tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilmiştir.

Güzelyurt sakini Mehmet Gence’ye ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar ertelenmiştir.

 

11 Mart Cuma 2022 Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

 

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

1

Cahide Kılıç

İthal

Elma Stk.

Temiz

2

Cahide Kılıç

İthal

Elma Golden

Temiz

3

Cahide Kılıç

İthal

Elma Granny

Temiz

4

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

5

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Arapkızı

Temiz

6

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

7

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk.

Temiz

8

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

9

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut Ank.

Temiz

10

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut S.M

Menşeine İade

11

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut Deveci

Temiz

12

Yoran Tarım ÜR.

İthal

Turp

Temiz

13

Bekir Cura

İthal

Çeri Domates

Temiz

14

Bekir Cura

İthal

Elma Stk.

Temiz

15

Bekir Cura

İthal

Armut S.M

Menşeine İade

16

M.Hacı Ali Ltd.

İthal

DDGD Mısır

Temiz

17

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma Golden

Menşeine İade

18

Halil Kasap Paz.

İthal

Armut S.M

Temiz

19

Halil Kasap Paz.

İthal

Armut Ank.

Temiz

20

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

21

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut S.M

Temiz

22

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk.

Temiz

23

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

24

Babür Tic. Ltd.

İthal

Ekmeklik Buğday Unu

Temiz

25

M.Hacı Ali Ltd.

İthal

Soya Fas. Küsbesi

Temiz

26

Mehmet Gence

Güzelyurt

Domates

Limit Üstü

27

Biren Tarım

Güzelyurt

Domates

Temiz

28

Elnaz Özermen

Güzelyurt

Ispanak

Temiz

29

İbrahim Saraç

Mağusa

Hıyar

Temiz

30

İbrahim Saraç

Mağusa

Domates

İmha

31

Ali Cenap Oğur

Mormenekşe

Enginar

Temiz

32

Cemal Oğur

Mormenekşe

Enginar

Temiz

33

Kerim Korcan

Mormenekşe

Enginar

Temiz

34

Fatma Muhtaroğlu

Atlılar

Marul

Temiz

35

Mustafa Bayramoğlu İşl.

İskele

Enginar-1

Temiz

36

Mustafa Bayramoğlu İşl.

İskele

Enginar-2

Temiz

37

Mustafa Bayramoğlu İşl.

İskele

Enginar-3

Temiz

38

Mustafa Bayramoğlu İşl.

İskele

Enginar-4

Temiz

39

Mustafa Bayramoğlu İşl.

İskele

Enginar-5

Temiz

40

Mustafa Bayramoğlu İşl.

İskele

Enginar-6

Temiz

41

Caner Safel

Alsancak

Patlıcan

Temiz

42

Hüseyin Muti

Alsancak

Maydanoz

Temiz

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “21. Yüzyıl Öğretmeninin Genel Yeterlilikleri Çalıştayı” Başladı11 Mart 2022 Cuma 16:04
  • Ada-Sen: Zamlar Kabul Edilemez11 Mart 2022 Cuma 15:49
  • Polis: Çalınmış Hesaplardan Para veya Kredi Kartı Bilgileri İsteniyor. İnanmayın11 Mart 2022 Cuma 15:40
  • Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği Genel Kurulu Yapıldı11 Mart 2022 Cuma 15:37
  • Rogers: Hükümet Sandalye Oyunlarına Son Verip Ülke Sorunlarına Eğilmeli11 Mart 2022 Cuma 15:26
  • Limasol Bankası Her Zaman Kadının Yanında11 Mart 2022 Cuma 15:20
  • Arızalanan Esentepe Polis Karakolu'na Farklı Numaradan Ulaşılabiliyor11 Mart 2022 Cuma 15:15
  • 632 Öğrenci 111 Öğretmen Pozitif11 Mart 2022 Cuma 15:11
  • Kremlin: NATO ülkeleri güçlerini batı sınırımıza konuşlandırdı11 Mart 2022 Cuma 15:01
  • Ekmeğe de Zam Geliyor11 Mart 2022 Cuma 14:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti