42 Üründen 37'si Temiz Çıktı

Tarım Dairesi 4-10 Mart 2022 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal Ürünlerden 25 numuneden 22 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 3 ürüne rastlanılmıştır.
SVS Tic. Ltd. ve Bekir Cura’ya ait armutta (s.m) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmaların isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.
Halil Kasap Paz. ait elmada (golden) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecektir.
Yerli ürünlerden 17 numuneden 15 numune temiz olup, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ve limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanılmıştır
Mağusa sakinlerinden İbrahim Saraç’a ait domateste tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilmiştir.
Güzelyurt sakini Mehmet Gence’ye ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar ertelenmiştir.
11 Mart Cuma 2022 Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
İsim
Yerli/ithal
Ürün
Analiz Sonucu
1
Cahide Kılıç
İthal
Elma Stk.
Temiz
2
Cahide Kılıç
İthal
Elma Golden
Temiz
3
Cahide Kılıç
İthal
Elma Granny
Temiz
4
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Çeri Domates
Temiz
5
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Elma Arapkızı
Temiz
6
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Elma Golden
Temiz
7
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma Stk.
Temiz
8
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma Golden
Temiz
9
SVS Tic. Ltd.
İthal
Armut Ank.
Temiz
10
SVS Tic. Ltd.
İthal
Armut S.M
Menşeine İade
11
SVS Tic. Ltd.
İthal
Armut Deveci
Temiz
12
Yoran Tarım ÜR.
İthal
Turp
Temiz
13
Bekir Cura
İthal
Çeri Domates
Temiz
14
Bekir Cura
İthal
Elma Stk.
Temiz
15
Bekir Cura
İthal
Armut S.M
Menşeine İade
16
M.Hacı Ali Ltd.
İthal
DDGD Mısır
Temiz
17
Halil Kasap Paz.
İthal
Elma Golden
Menşeine İade
18
Halil Kasap Paz.
İthal
Armut S.M
Temiz
19
Halil Kasap Paz.
İthal
Armut Ank.
Temiz
20
SVS Tic. Ltd.
İthal
Çeri Domates
Temiz
21
SVS Tic. Ltd.
İthal
Armut S.M
Temiz
22
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma Stk.
Temiz
23
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma Golden
Temiz
24
Babür Tic. Ltd.
İthal
Ekmeklik Buğday Unu
Temiz
25
M.Hacı Ali Ltd.
İthal
Soya Fas. Küsbesi
Temiz
26
Mehmet Gence
Güzelyurt
Domates
Limit Üstü
27
Biren Tarım
Güzelyurt
Domates
Temiz
28
Elnaz Özermen
Güzelyurt
Ispanak
Temiz
29
İbrahim Saraç
Mağusa
Hıyar
Temiz
30
İbrahim Saraç
Mağusa
Domates
İmha
31
Ali Cenap Oğur
Mormenekşe
Enginar
Temiz
32
Cemal Oğur
Mormenekşe
Enginar
Temiz
33
Kerim Korcan
Mormenekşe
Enginar
Temiz
34
Fatma Muhtaroğlu
Atlılar
Marul
Temiz
35
Mustafa Bayramoğlu İşl.
İskele
Enginar-1
Temiz
36
Mustafa Bayramoğlu İşl.
İskele
Enginar-2
Temiz
37
Mustafa Bayramoğlu İşl.
İskele
Enginar-3
Temiz
38
Mustafa Bayramoğlu İşl.
İskele
Enginar-4
Temiz
39
Mustafa Bayramoğlu İşl.
İskele
Enginar-5
Temiz
40
Mustafa Bayramoğlu İşl.
İskele
Enginar-6
Temiz
41
Caner Safel
Alsancak
Patlıcan
Temiz
42
Hüseyin Muti
Alsancak
Maydanoz
Temiz
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