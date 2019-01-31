  • BIST 104.074
  • Altın 220,332
  • Dolar 5,1866
  • Euro 5,9410
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

5 ayaklı kuzu dünyaya geldi

»
Türkiye'de Denizli'nin Buldan ilçesinde kırsal Kadıköy Mahallesi'nde Ümit Uysal'a ait koyun, 5 ayaklı bir kuzu doğurdu. Veteriner hekimin muayene ettiği kuzunun sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.
5 ayaklı kuzu dünyaya geldi

Denizli’nin Buldan ilçesinde küçükbaş hayvan üreticisi Ümit Uysal’a ait koyun, 5 ayaklı bir kuzu dünyaya getirdi. Uysal, kuzusunun sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, daha önce böyle bir duruma rastlamadığını söyledi.

35 yıldır küçükbaş hayvan besiciliği yaptığını belirten Uysal, “Hayvancılık bizde baba mesleğidir. Daha önce yüzlerce koyunum doğum yaptı. Ancak böyle bir duruma daha önce hiç rastlamadım. Koyunum 5 ayaklı bir kuzu doğurdu. Sağlık durumu iyi. Kuzumuz, mahallelimizin de ilgisini çekti. Komşularım gelip fotoğraflarını çekmek istiyor” diye konuştu.

Veteriner Hekim Hasan Kılıç, yaşanan doğumun nadir görüldüğünü belirterek, “Bu tür doğumlarda canlılar sağlık sorunları yaşanabiliyor. Kuzunun aralıklarla sağlık durumunun kontrol edilmesi gerekir” dedi

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erzurum’da dağcılar, buz şelalelere tırmandı31 Ocak 2019 Perşembe 19:19
  • Yılmaz Özdil arakçı çıkmış: Kitabında bizim makalelerimizden alınan ve kaynak gösterilmeyen o kadar çok bilgi ve belge var ki"31 Ocak 2019 Perşembe 17:47
  • Adana’da ‘intihar oyunu’ Mavi Balina ile mücadele için özel ekip kuruldu31 Ocak 2019 Perşembe 15:39
  • Erdoğan'ın açıkladığı 11 maddelik AKP seçim manifestosunda neler var?31 Ocak 2019 Perşembe 15:38
  • Cinsel tacizi böyle savundu… ‘Bu kadarına da çüş’31 Ocak 2019 Perşembe 13:59
  • Kuyumcukent'te 30 kilo altını eritip kaçan atölyeci: Bekle beni Tahran31 Ocak 2019 Perşembe 10:58
  • Abdullah Gül’den ‘suikast’ açıklaması30 Ocak 2019 Çarşamba 19:23
  • Bir evden 20 ton çöp çıkarıldı30 Ocak 2019 Çarşamba 19:13
  • Pansumanda ‘canını acıttığı’ bahanesiyle sağlık görevlisine saldırdı30 Ocak 2019 Çarşamba 19:10
  • Kral TV 1 Şubat'ta kapanıyor30 Ocak 2019 Çarşamba 18:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti