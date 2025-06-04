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SON DAKİKA5 belediye başkanı tutuklandı

5 belediye başkanı tutuklandı

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Soruşturma kapsamında aralarında belediye başkanlarının da olduğu 22 isim tutuklandı
5 belediye başkanı tutuklandı

7 ay önce Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ile başlayan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çok sayıda bürokrat ile Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın tutuklanmalarıyla genişleyen operasyonlara 31 Mayıs Cumartesi sabahı bir yenisi eklenmişti. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmek için ifade veren iş insanı Aziz İhsan Aktaş ve diğer bazı kişilerin ifadeleri üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 4 ayrı soruşturma kapsamında hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verilen isimlerin emniyet işlemleri dün sabah tamamlandı.

22 isme tutuklama

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen başkanlar ve diğer isimlerin savcılık ifadeleri 20.00 sıralarında sona erdi. Savcılık 6 kişiyi adli kontrol, 30 kişiyi ise tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

Sulh Hukuk hakimliğindeki işlemler ise 03.00 sıralarında tamamlandı. Hakimlik, aralarında 5 belediye başkanının de bulunduğu 22 kişi hakkında değişik suçlamalarla tutuklama kararı verdi. Tutuklanan belediye başkanları, yardımcılar ve diğer isimler şöyle:

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, eski CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB AĞAÇ A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, eski Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İBB İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mandacı, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in eşi Celal Tekin ve İsmet Abacı.

Aralarında Büyükçekmece Basketbol Klübü Genel Koordinatörü Halil Satı, Can Zafer Yaman, Gürkan Dölekli ve Songül Demir'in de bulunduğu 9 isim hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

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