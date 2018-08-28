  • BIST 92.082
  • Altın 242,888
  • Dolar 6,2319
  • Euro 7,2853
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKALAÜ lisansüstü programlarında yüzde 50 burs imkanı

5. Geleneksel Verigo Festivali 8-9 Eylül’de yapılıyor

» »
Yeşilırmak-Yedidalga Üreticiler Birliği, Lefke Belediyesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Yedidalga ve Yeşilırmak muhtarlıklarının iş birliğinde Yedidalga’da düzenlenen 5. Geleneksel Verigo Festivali, 8 ve 9 Eylül’de yapılıyor
5. Geleneksel Verigo Festivali 8-9 Eylül’de yapılıyor

Festival, 8 Eylül Cumartesi günü saat 10.00’da kortejle başlayacak.
Birlikten yapılan açıklamaya göre, 8-9 Eylül tarihlerinde saat 10.30’da Yedidalga Halk Plajı – Festival Alanı’nda açılış töreni yapılacak festival, 9 Eylül Pazar akşamı saat 21.00’de son bulacak. 
 

Festivalde halk dansları, modern danslar, müzik grupları, Verigo gözlem ve resim yarışması, minikler şöleni, sörf gösterileri, 5. Verigo Festivali Yüzme Maratonu, en iyi Verigo ve ürünleri yarışmaları yer alacak. Festival boyunca, festival alanında paluze pişirilip ikram edilecek

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!28 Ağustos 2018 Salı 08:00
  • Alagadi'de petrol atığı değil, siyah kum27 Ağustos 2018 Pazartesi 17:38
  • Güngördü, Tenis Kulübünü kabul etti27 Ağustos 2018 Pazartesi 15:40
  • Babutsa koşnili ile mücadele devam edecek27 Ağustos 2018 Pazartesi 15:38
  • Çarşamba günü yağmur bekleniyor27 Ağustos 2018 Pazartesi 15:35
  • Yağmur geliyor...27 Ağustos 2018 Pazartesi 15:35
  • LTB zabıta şubesi’nden unlu gıda ve süt ürünü uyarısı27 Ağustos 2018 Pazartesi 15:33
  • Halkın dayanacak gücü kalmadı27 Ağustos 2018 Pazartesi 15:31
  • Gazetecilikte ‘Kaynak hatası’ bahane olarak ileri sürülemez27 Ağustos 2018 Pazartesi 15:15
  • Bu görüşü başbakana da ileteceğiz27 Ağustos 2018 Pazartesi 15:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti