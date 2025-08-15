  • BIST 10894.16
  • Altın 4390.019
  • Dolar 40.8958
  • Euro 47.8284
  • Lefkoşa 39 °C
  • Mağusa 39 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 38 °C
  • İskele 39 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 35 °C
SON DAKİKAİsrail kabinesi, Gazze Şehri'nin işgalini onayladı

5 ithal ile 5 yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü

» »
Limit üstü bitki koruma ürünü içeren 5 ithal ve 5 yerli numuneye rastlandığı açıklandı.
5 ithal ile 5 yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 8-14 Ağustos tarihlerini kapsayan Haftalık Gıda Denetim Sonuçları’nı açıkladı.

Buna göre; ithal ürünlerde 35 numunenin 30’u temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü içeren 5 numuneye rastlandı.

Onbaşı İşl. Ltd. ait Elma Stk.,Nektarin ve Elma Golden da limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

SVS Tic Ltd Şti. ait Şeftali de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

REE Tic. Cahide Kılıç ait Çeri Domates de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecek.

Yerli ürünlerde ise, 25 numunenin 20’si  temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü içeren 5 numuneye rastlandı.

Güzelyurt sakini Fatma Akmandor’a ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Mehmetçik köyü sakini Mehmet Çığ’a ait Sultani Üzüm de 3. Alımda da limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilecek.

Mehmetçik köyü sakini Biray Evlat’a ait Sultani Üzüm de 3. Alımda da limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilecek.

Ziyamet köyü sakini Züleyha Tığ’a ait Sultani Üzüm de limit  üstü  bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Ziyamet köyü sakini Hüseyin Avcil’e ait Verigo Üzüm de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Güröz: Ne haklarımızı, ne de arkadaşlarımızı feda ederiz15 Ağustos 2025 Cuma 14:15
  • Pakistan’ın Bağımsızlık Günü yarın Girne’de kutlanacak15 Ağustos 2025 Cuma 12:17
  • Güzelyurt'ta birçok bölgeye bir saat elektrik verilemeyecek15 Ağustos 2025 Cuma 12:16
  • İskele’de kaçaklara yönelik denetimler sürüyor15 Ağustos 2025 Cuma 12:15
  • Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’ndeki grev sürüyor15 Ağustos 2025 Cuma 12:13
  • KOOP-SEN’in grevi dördüncü gününde15 Ağustos 2025 Cuma 12:13
  • Arıklı duyurdu: Puan cezaları siliniyor, yeni kameralar beklemede!15 Ağustos 2025 Cuma 12:12
  • Tozlu havanın etkisi sürüyor15 Ağustos 2025 Cuma 12:10
  • Koop-Sen'in Koopbank iştiraklerindeki grevi devam ediyor14 Ağustos 2025 Perşembe 13:44
  • “Suriye uyruklu 13 yaşındaki çocuk, Türkiye’deki ailesine ulaştırılacak”14 Ağustos 2025 Perşembe 13:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti