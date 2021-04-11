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5 yaşındaki Suriyeli çocuk ailesine yeniden kavuştu

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45 gün boyunca Kıbrıs'ın kuzeyinde Çocuk Esirgeme Kurumu'nda tek başına mahsur kalan beş yaşındaki Suriyeli mülteci çocuk, ailesine yeniden kavuştu.
5 yaşındaki Suriyeli çocuk ailesine yeniden kavuştu

45 gün boyunca Kıbrıs’ın kuzeyinde Çocuk Esirgeme Kurumu’nda tek başına mahsur kalan beş yaşındaki Suriyeli mülteci çocuk, ailesine yeniden kavuştu.

Cyprus Mail’in haberine göre, savaştan kaçarak Kıbrıs’a kadar gelen 3 kişilik ailenin küçük çocuğu aylardır Kıbrıs’ın kuzeyinde mahsur kaldı. Çocuğun 27 yaşındaki babası son dört yıldır mülteci olarak Kıbrıs’ta yaşıyor ve ikincil koruma statüsüne sahip. Aynı dönemde çocuk ve annesi ise Türkiye’deydi.

Çocuk ve 30 yaşındaki annesi 25 Şubat’ta Türkiye’den kuzeye geldi ve 11 kişi ile birlikte güneye geçerek babasıyla yeniden bir araya gelmeye çalıştı ancak grup ikiye bölündü ve çocuğun da içinde bulunduğu bir grup yeşil hattın kuzeyinden, güneyine geçmeye çalışırken tutuklandı.

Yaklaşık 4 yıl önce adaya gelen ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nde mülteci olarak yaşayan babasından sonra annesinden de ayrı düşen çocuk, 45 günlük süre içinde Kıbrıs’ın kuzeyinde Çağlayan Çocuk Yuvası’nda kaldı. Aile ise 18 Mart’ta Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarına başvuruda bulunarak, çocuklarının bulunmasını istedi.

Kıbrıs Cumhuriyeti yasaları, ülkede ikamet eden ailelerin ek bir koruma rejimi altında yeniden birleşmesini yasaklasa da, çocuğun Kıbrıs Cumhuriyeti’ne geçişine izin verme talebini nihayet kabul etti. Çocuk Hakları Komiseri Despo Michaelidou Phileleftheros’a verdiği demeçte, ”önerimiz çocuğun durumunu yeniden gözden geçirmek ve katı koşullar altında bile yeniden birleşme başvurusuna izin vermekti ” dedi.

Çocuğun, ebeveynlerinden ayrı olarak hiç tanımadığı insanlarla beş hafta yaşadığını da dile getiren Michaelidou, “son günlerde bana bildirilen, çocuğun korktuğu, içine kapandığı ve ebeveynleriyle çevrimiçi olarak yemek yemeyi ya da konuşmayı reddettiğiydi. Çocuk, açıkça terk edilme hissine kapılmıştı” dedi.

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