  • BIST 8039.18
  • Altın 1680.862
  • Dolar 27.1357
  • Euro 28.8574
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAG20'de Sıfır Atık vurgusu: Proje her geçen gün büyüyor

500 yıllık caminin terazisi depremde kaydı

»
Gaziantep'te 16'ncı yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Bostancı Camii'nde bulunan döner deprem terazilerinden biri 6 Şubat'taki depremlerde hasar aldı.
500 yıllık caminin terazisi depremde kaydı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük deprem yıkıcı etkilere yol açarken, birçok tarihi yapı da ciddi hasar aldı. Asrın felaketinin ciddi hasar verdiği tarihi yapılardan biri de Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan ve 16. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Bostancı Camii oldu. Bostancı Camii'nin giriş kapısının iki tarafında bulunan sütunlardaki döner taşlarla oluşturulan deprem terazilerinden biri, deprem sonrası oluşan hasar nedeniyle kayarak dönemez oldu. 

 

500 yıllık caminin terazisi depremde kaydı

 

“Deprem şiddetli şekilde salladığı zaman hasar aldı”

epremlerde ağır hasar almadan önce deprem terazilerinin döndüğünü ve depremlerin ardından terazilerden birinin dönmediğini söyleyen mahalle esnafı Abdulkadir Kuzucu, “Depremden önce Bostancı Camii'nin deprem terazisi adını verdiğimiz merdanelerin ikisi de dönüyordu. Depremden sonra camimiz ağır hasar alınca merdanelerden biri dönmemeye başladı. Deprem şiddetli şekilde salladığı zaman hasar aldı” dedi.

 

500 yıllık caminin terazisi depremde kaydı

 

“6 Şubat depreminden sonra biri döndü biri dönmedi”

Camide bulunan deprem terazilerinden birinin 6 Şubat depreminde oluşan hasar sonucu dönmediğini belirten mahalle sakini Hacı Ali Demir ise, “Deprem terazileri, depremden sonra cami sağ tarafa doğru çökme yaptığı için sağ tarafta bulunan sütun dönmüyor. Solda bulunan sütun dönüyor. Deprem şiddetli ve üst üste yaşandığı için sütunlardan biri bir daha dönmedi. 16. yüzyılda yapılan bu caminin dışında bulunan sütunlar, deprem terazisidir. Depremi tespit etmek ve hasar alıp almadığını belirlemek için yapılmış. 6 Şubat depreminden sonra biri döndü biri dönmedi” diye konuştu.  

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hafta sonu hava nasıl olacak?23 Eylül 2023 Cumartesi 11:45
  • Kahramanmaraş'ta 4,6 büyüklüğünde deprem23 Eylül 2023 Cumartesi 11:43
  • İzmir, TEKNOFEST'e hazırlanıyor23 Eylül 2023 Cumartesi 10:45
  • Emekli maaş düzenlemesi ekimde Meclis'e geliyor23 Eylül 2023 Cumartesi 10:30
  • Sosyal medyada provokasyon amaçlı paylaşıma 8 tutuklama23 Eylül 2023 Cumartesi 10:22
  • Dünyaca ünlü 70'i aşkın astronot Türkiye'ye gelecek23 Eylül 2023 Cumartesi 10:12
  • Yalova'da denizi kirleten gemiye 7,7 milyon lira ceza22 Eylül 2023 Cuma 16:37
  • 'Kargo parası' dolandırıcılarına operasyon: 48 şüpheli gözaltında22 Eylül 2023 Cuma 15:58
  • Akşener: Blöf yapmıyoruz, kuruluş ayarlarımıza dönüyoruz22 Eylül 2023 Cuma 15:28
  • THY'nin "Geleceğe Dönüşüm Projesi"ne ödül22 Eylül 2023 Cuma 14:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti