500 yıllık caminin terazisi depremde kaydı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük deprem yıkıcı etkilere yol açarken, birçok tarihi yapı da ciddi hasar aldı. Asrın felaketinin ciddi hasar verdiği tarihi yapılardan biri de Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan ve 16. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Bostancı Camii oldu. Bostancı Camii'nin giriş kapısının iki tarafında bulunan sütunlardaki döner taşlarla oluşturulan deprem terazilerinden biri, deprem sonrası oluşan hasar nedeniyle kayarak dönemez oldu.

“Deprem şiddetli şekilde salladığı zaman hasar aldı”

epremlerde ağır hasar almadan önce deprem terazilerinin döndüğünü ve depremlerin ardından terazilerden birinin dönmediğini söyleyen mahalle esnafı Abdulkadir Kuzucu, “Depremden önce Bostancı Camii'nin deprem terazisi adını verdiğimiz merdanelerin ikisi de dönüyordu. Depremden sonra camimiz ağır hasar alınca merdanelerden biri dönmemeye başladı. Deprem şiddetli şekilde salladığı zaman hasar aldı” dedi.

“6 Şubat depreminden sonra biri döndü biri dönmedi”

Camide bulunan deprem terazilerinden birinin 6 Şubat depreminde oluşan hasar sonucu dönmediğini belirten mahalle sakini Hacı Ali Demir ise, “Deprem terazileri, depremden sonra cami sağ tarafa doğru çökme yaptığı için sağ tarafta bulunan sütun dönmüyor. Solda bulunan sütun dönüyor. Deprem şiddetli ve üst üste yaşandığı için sütunlardan biri bir daha dönmedi. 16. yüzyılda yapılan bu caminin dışında bulunan sütunlar, deprem terazisidir. Depremi tespit etmek ve hasar alıp almadığını belirlemek için yapılmış. 6 Şubat depreminden sonra biri döndü biri dönmedi” diye konuştu.