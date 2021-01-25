5+1 gayrı-resmi zirve, New York, Greentree'de yapılacak

Gayrı-resmi Kıbrıs zirvesinin, Mart başında New York, Greentree'de yapılacağı öğrenildi.
Mavroyiannis Greentree'de resmi olmayan 5 + 1 toplantısının yapılacağını Cyprus-Mail'e açıkladı.
Gayri resmi 5 + 1 buluşması iddialı bir hedef ancak Kıbrıs Rum tarafının BM Büyükelçisi
Andreas Mavroyiannis, "bize sunulan fırsat penceresini kaçırmamamız gerektiğini" söyledi.
Zirveye Kıbrıs'ın garantörleri Birleşik Krallık, Yunanistan ve Türkiye ile Kıbrıs Türk ve Rum tarafı katılacak. Bununla birlikte AB'de gözlemci olarak zirveye katılacak.
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