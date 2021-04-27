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5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansı Cenevre'de başlıyor

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BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, İsviçre'nin Cenevre kentinde bugün başlayacak 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansa ilişkin, "Genel Sekreter gerçekçi. Bu onun iyi bildiği bir konu. Daha önce müzakerelere de katılmıştı." dedi.
5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansı Cenevre'de başlıyor

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferans bugün başlıyor.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, toplantıların amacının "yakın gelecekte Kıbrıs sorununa kalıcı çözüm bulmak için tarafların ortak zemininin olup olmadığını belirlemek" olduğunu tekrarladı.

Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in konferansın ilk gününde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile ayrı ayrı görüşeceğini, akşam da delegasyon başkanları onuruna bir resepsiyon vereceğini aktardı.

Guterres'in, Cumhurbaşkanı Tatar ile yerel saatle 16.00'da, Anastasiadis ile de 18.00'da görüşmesi bekleniyor.

Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin katılımıyla yarın BM Cenevre Ofisi'nde ilk toplantının yapılacağı bilgisini paylaşan Dujarric, Guterres'in daha sonra tüm taraflarla ikili görüşmeler yapacağını ifade etti.

Dujarric, Guterres'in konferansa ilişkin iyimser ya da kötümser nasıl bir beklenti içinde olduğu sorusuna ise "Genel Sekreter gerçekçi. Bu onun iyi bildiği bir konu. Daha önce müzakerelere de katılmıştı." karşılığını verdi.

Konferansa KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Anastasiadis'in yanı sıra Kıbrıs'ta garantör ülke olan Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'den temsilciler katılıyor.

Türkiye'yi başında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bulunduğu bir heyet temsil edecek.

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