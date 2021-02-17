5+1 Konferans İçin Beklenen Tarih Nisan Ortaları

Fileleftheros’un “Beşli Nisan Başlarında” başlıklı haberine göre, Rum kaynaklar 5+1 konferans tarihinin netleşmesinin an meselesi olduğunu, büyük ihtimalle 7-8 Nisan’da ve Cenevre’de gerçekleşeceğini değerlendiriyor.

Rum basını gayrı resmî 5+1 konferans tarihinin Nisan’a kaydığı ve büyük olasılıkla ayın ilk yarısında ve muhtemelen Cenevre’de gerçekleştirileceğini haber verirken Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in konferans öncesi yaptığı yoğun kulis faaliyetlerini aktardı.

Fileleftheros’un “Beşli Nisan Başlarında” başlıklı haberine göre, Rum kaynaklar 5+1 konferans tarihinin netleşmesinin an meselesi olduğunu, büyük ihtimalle 7-8 Nisan’da ve Cenevre’de gerçekleşeceğini değerlendiriyor. Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis’in, New York’ta BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile konferans tarihi beklentisi ile temasta olduğuna işaret edildi.

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in dün ABD’nin Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Judith Garber ile görüştüğü ve Rum Yönetimi’nin Kıbrıs sorunundaki tezlerini aktardığı kaydedilen haberde, Garber’in Kıbrıs sorununun çözümüne ve “iki bölgeli iki toplumlu federasyon zeminindeki BM çerçevesi dışında bir çözüm olamayacağı” tezine destek belirttiği kaydedildi.

Habere göre Hristodulidis-Garber görüşmesinde ikili ilişkiler ve ABD ile Güney Kıbrıs’ın bölgede ikili işbirliği konuları da ele alındı. Hristodulidis kişisel twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Garber ile görüşmesinde “ikili ilişkilerdeki güçlü dinamiğin korunması, Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler ve pozitif gündem zemininde bölgesel işbirliği ile ilgili konuların” ele alındığını açıkladı.

ABD’DEN ÜÇLÜ İŞBİRLİĞİNE İLGİ…

Hristodulidis Pazartesi günü de Yunan dengi Nikos Dendias ile telefon görüşmesi yaparak Dendias’tan, yeni ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesi ve özellikle ABD’nin bölgede Güney Kıbrıs ve Yunanistan ile üçlü işbirliğine gösterdiği ilgiyi aktardı.

Gazete edindiği bilgilere dayanarak Amerikan tarafının özellikle Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail işbirliğine özel atıf yaptı ve bu işbirliğine, geçmişte de yapıldığı gibi, 3+1 şeklinde katılmak isteğini ilettiğini yazdı.