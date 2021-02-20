5+1 Konferans Nisan’ın Son Haftası Yapılabilir

Kıbrıs sorununda gayriresmî 5+1 konferansın büyük olasılıkla Nisan ayının son haftası, Cenevre’de yapılacağı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi “Cenevre’de Büyük Hafta… Beşli Konferans 20 Nisan Sonrasında Yapılabilir” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, elde ettiği son bilgilere dayanarak gayriresmî 5+1 konferansın Nisan ayının son haftasında yapılabileceğini; ancak BM’den henüz resmi açıklama yapılmadığını yazdı.

Gazete, aynı bilgilere göre tarafların konferansın yapılacağı tarih ve yerle ilgili bilgilendirildiklerini kaydederken, yine de kimsenin, koronavirüs pandemisi nedeniyle BM’nin programında sapma olmayacağı konusunda garanti veremediğini belirtti.

Haberde, konferansın gerçekleşeceği yer ve tarihin, büyük bir ihtimalle hafta başı resmen açıklanacağı ifade edildi.

Gazete, Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios’un dün yaptığı açıklamalarda, Rum tarafının gayriresmî konferans için ön hazırlıklarını yaptığını ve ihtiyatlı iyimser olduğunu söylediğini yazdı.

Habere göre Kusios, sürecin hiç de kolay olmadığını; Rum Hükümeti’nin siyasi cephedeki gergin ortam ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e her gün yapılan saldırılarla baş etmek durumunda olduğunu ve siyasi partiler arasında uzlaşı ortamı bulunmadığı gibi, yüksek dozlu eleştirilerin de, Anastasiadis’i destekleme yönünde niyet bulunmadığına işaret ettiğini söyledi.

Kusios, gayriresmî beşli konferans tarihinin, Mayıs ayındaki genel seçimin hemen öncesinde yapılacak olmasının da, Rum tarafının Kıbrıs sorununda karşılaşacağı tahriklerle bütünlüklü olarak ve uzlaşı içerisinde mücadele edilmesini zorlaştırdığını kaydetti.

İçte birlik olmadığı gibi, Türk tarafından gelen mesajların da Rum tarafını düşündürdüğünü belirten Kusios, bu mesajların özünde beşli konferansı çıkmaza sürüklediğini iddia etti.

Kusios, Türk tarafının süreci mayınlamak ve Rum tarafını çıkmaza sürüklemek ve yeni oldubittiler yaratıp Rum tarafı üzerinde baskı kurmak için birtakım eylemlerde bulunması olasılığının bulunduğunu da öne sürdü.

Gazete, Kusios’un, gayriresmî konferansa hazırlık çalışmaları çerçevesinde oluşturulan, anayasal hukuk ve diğer konularda uzman hukukçular grubunun Pazartesi yeniden toplanacağını söylediğini yazdı.

Hukukçular grubunun şu ana kadar farklı konular üzerinde çalıştıklarını ve yaptıkları çalışmaların sonuçlarıyla ilgili tartışmalara başladıklarını kaydeden Kusios, Anastasiadis’in de hukukçular grubuyla bir süre önce görüştüğünü ifade etti.

Alithia gazetesi “Beşli Konferans İçin Yer ve Tarihte Uzlaşıldı… BM Genel Sekreteri’nden Davet Bekleniyor” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, hükümetin beşli konferans için hummalı bir hazırlık içerisinde olduğunu kaydederek, Müzakereci Andreas Mavroyannis’in, konferansın yapılacağı yer ile tarihte uzlaşıldığını ve BM’den resmi açıklamanın beklendiğini söylediğini yazdı.

Habere göre Mavroyannis, RİK’e yaptığı açıklamada beşli konferansın, 25 Mart’ta gerçekleştirilecek ve 2-3 gün sürecek Avrupa Konseyi zirvesinden sonra yapılacağını kaydetti.

Mavroyannis, Rum tarafının hedefinin Kıbrıs sorununun doğru zemine yeniden yerleştirilmesi, özlü müzakerelere götürecek ortak payda bulunması ve Maraş ile deniz bölgeleri gibi konularda çıkış yolu bulunması olduğunu belirtti.

Kıbrıs sorununun çözümsüz kalması durumunda, Kıbrıs’ın “donmuş çatışma bölgesi” addedilme tehlikesinin bulunduğuna işaret eden Mavroyannis, böyle bir şeyin, sorunun açık yara olarak kalmasına, uluslararası toplumun ilgisinin azalmasına ve UNFICYP’in adadaki varlığını tartışmalı hale gelmesine yol açacağını söyledi.

Politis gazetesi ise “Önce 5+1, Sonra Ortak Zemin” başlığıyla aktardığı haberinde, devlet yetkililerinin konferansın tarihinin basına sızmaması için azami dikkat gösterdiğini ve BM’den yapılacak resmi açıklamanın beklendiğini yazdı.

Gazete, Nisan ayının ikinci on beş günü içerisinde yapılacağı belirtilen konferans öncesinde, BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un konferans öncesinde adaya gelerek birtakım ön çalışmalar yapacağını kaydetti.

İNGİLİZ PLANINA MOSKOVA’DAN VETO

Gazete, bir diğer haberinde ise, Moskova’nın, İngiltere’nin Kıbrıs sorunu süreciyle ilgili planına tepki gösterdiğini yazdı.

Habere göre Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, kimsenin dışardan Kıbrıs sorununa çözüm planı empoze edemeyeceğini ve baskı kuramayacağını söyledi.

Zaharova, sıkı takvimler ve BM’nin müzakerelerin ilerleme göstergelerine müdahalesinin kabul edilmeyeceğini ifade etti.

Moskova’nın, iki toplumlu ve iki kesimli, tek uluslararası kimlik, tek egemenlik ve tek vatandaşlık zeminindeki federasyonu öngören BM kararlarını desteklediğini belirten Zaharova, temel parametrelerdeki herhangi bir değişikliğin, BM Güvenlik Konseyi’nde yeniden irdelenmesi gerekeceğini kaydetti.