52'si yerel 60 pozitif vaka

"Toplam 6313 test yapıldı, 52'si yerel 60 pozitif vakaya rastlandı, 27 kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 6313 olup, 52'si yerel 60 pozitif vakaya 27 kişi taburcu edilmiştir.
1 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 52 kişi ise yerel vakadır.
16 kişi Lefkoşa, 19 kişi Gazimağusa, 13 kişi Girne, 4 kişi İskele Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
K.Kaymaklı-8 / Surlariçi - 2/ Haspolat-1/ Yenikent-1/ Çağlayan-3 / Ortaköy-1
Girne
Girne Merkez- 11 / Dikmen-1/ Ozanköy- 1
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez -6 / Kaliland-2 / Eşref Bitlis Caddesi- 1/ Dörtyol-1/ Çanakkale-1 / Geçitkale-1/ Sakarya-3/ Maraş-4
İskele
Kuzucuk-1/ Aygünköy-3
11 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6313
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 60
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7
Yerel Vaka Sayısı: 52
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 27
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 827. 949
Toplam Vaka Sayısı: 5073
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4360
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 686
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 106
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 577
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 27
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3
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