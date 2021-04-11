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SON DAKİKA20 kişi Lefkoşa, 17 kişi Gazimağusa, 15 kişi Girne...52'si yerel Toplam 69 vaka!

52'si yerel 60 pozitif vaka

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"Toplam 6313 test yapıldı, 52'si yerel 60 pozitif vakaya rastlandı, 27 kişi taburcu edildi"
52'si yerel 60 pozitif vaka

"Toplam 6313 test yapıldı, 52'si yerel 60 pozitif vakaya rastlandı, 27 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6313 olup, 52'si yerel 60 pozitif vakaya 27 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 52 kişi ise yerel vakadır. 

16 kişi Lefkoşa, 19 kişi Gazimağusa, 13 kişi Girne, 4 kişi İskele Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

K.Kaymaklı-8 / Surlariçi - 2/ Haspolat-1/ Yenikent-1/ Çağlayan-3 / Ortaköy-1  

Girne 

Girne Merkez- 11 / Dikmen-1/ Ozanköy- 1 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez -6 / Kaliland-2 / Eşref Bitlis Caddesi- 1/ Dörtyol-1/ Çanakkale-1 / Geçitkale-1/ Sakarya-3/ Maraş-4 


İskele 

Kuzucuk-1/ Aygünköy-3 

11 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6313 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 60 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7  

Yerel Vaka Sayısı: 52 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 27   

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 827. 949 

Toplam Vaka Sayısı: 5073 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4360 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 686 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 106           

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 577 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 27 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3 

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