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56 Ürünün Hepsi Temiz Çıktı

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Haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı
56 Ürünün Hepsi Temiz Çıktı

Tarım Dairesi 18-24 Mart 2022 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine  göre değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal Ürünlerden 38 numunede 38 numune temiz olup, tavsiye dışı veya limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen  ürüne rastlanılmamıştır.

Yerli ürünlerden 18 numunede 18 numune temiz olup tavsiye dışı veya limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen  ürüne rastlanılmamıştır.

 

25  Mart Cuma 2022 Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

 

 

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

 

1

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma Stk.

Temiz

 

2

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma Golden

Temiz

 

3

Halil Kasap Paz.

İthal

Armut S.M

Temiz

 

4

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut S.M

Temiz

 

5

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

 

6

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma G.S

Temiz

 

7

Baharyolu Ltd.

İthal

Tatlı Pul Biber

Temiz

 

8

Baharyolu Ltd.

İthal

Acı Pul Biber

Temiz

 

9

Holly Grains Ltd.

İthal

Soya Küsbesi

Temiz

 

10

Levent San. Ltd.

İthal

Mısır yemlik

Temiz

 

11

Mesarya Yat. Ltd.

İthal

Mısır yemlik

Temiz

 

12

Holly Grains Ltd.

İthal

Mısır yemlik

Temiz

 

13

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

 

14

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut Deveci

Temiz

 

15

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Pinky Lady

Temiz

 

16

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk.

Temiz

 

17

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

 

18

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Armut Ank.

Temiz

 

19

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

 

20

Cahide Kılıç

İthal

Elma Stk.

Temiz

 

21

Cahide Kılıç

İthal

Çeri Domates

Temiz

 

22

Cahide Kılıç

İthal

Elma Gala

Temiz

 

23

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Armut S.M

Temiz

 

24

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

 

25

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Armut Deveci

Temiz

 

26

Halil Kasap Paz.

İthal

Armut S.M

Temiz

 

27

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma Arapkızı

Temiz

 

28

Halil Kasap Paz.

İthal

Armut Deveci

Temiz

 

29

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut S.M

Temiz

 

30

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut Deveci

Temiz

 

31

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut S.M

Temiz

 

32

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk.

Temiz

 

33

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

 

34

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Arapkızı

Temiz

 

35

Bekir Cura

İthal

Armut S.M

Temiz

 

36

Bekir Cura

İthal

Çeri Domates

Temiz

 

37

Bekir Cura

İthal

Kök Kereviz

Temiz

 

38

Done Bir. Mağ. Ltd.

İthal

Karpuz

Temiz

 

39

Engin Hürsen

Bostancı

Sarma Lah.Kırmzı

Temiz

 

40

Halit Aydıç

Bostancı

Rokka

Temiz

 

41

Halit Aydıç

Bostancı

Maydanoz

Temiz

 

42

Engin Hürsen

Bostancı

Sarma Lah. Beyaz

Temiz

 

43

Ali Esendağlı

Çukurova

Enginar-1

Temiz

 

44

Ali Esendağlı

Çukurova

Enginar-2

Temiz

 

45

Mehmet Ekenleroğlu

İskele

Enginar

Temiz

 

46

Mustafa Bayramoğlu İşl.

İskele

Enginar-1

Temiz

 

47

Mustafa Bayramoğlu İşl.

İskele

Enginar-2

Temiz

 

48

Mustafa Bayramoğlu İşl.

İskele

Enginar-3

Temiz

 

49

Sadık Gürsoy

İskele

Enginar-1

Temiz

 

50

Sadık Gürsoy

İskele

Enginar-2

Temiz

 

51

Sadık Gürsoy

İskele

Enginar-3

Temiz

 

52

Sadık Gürsoy

İskele

Enginar-4

Temiz

 

53

Sadık Gürsoy

İskele

Enginar-5

Temiz

 

54

Hacı Abitoğlu

Arapköy

Patlıcan

Temiz

 

55

Hacı Abitoğlu

Arapköy

Çarliston Biber

Temiz

 

56

Ahmet Uzun

Ozanköy

Maydanoz

Temiz

 

 

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