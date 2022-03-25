56 Ürünün Hepsi Temiz Çıktı

Tarım Dairesi 18-24 Mart 2022 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal Ürünlerden 38 numunede 38 numune temiz olup, tavsiye dışı veya limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanılmamıştır.
Yerli ürünlerden 18 numunede 18 numune temiz olup tavsiye dışı veya limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanılmamıştır.
25 Mart Cuma 2022 Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
İsim
Yerli/ithal
Ürün
Analiz Sonucu
1
Halil Kasap Paz.
İthal
Elma Stk.
Temiz
2
Halil Kasap Paz.
İthal
Elma Golden
Temiz
3
Halil Kasap Paz.
İthal
Armut S.M
Temiz
4
SVS Tic. Ltd.
İthal
Armut S.M
Temiz
5
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma Golden
Temiz
6
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma G.S
Temiz
7
Baharyolu Ltd.
İthal
Tatlı Pul Biber
Temiz
8
Baharyolu Ltd.
İthal
Acı Pul Biber
Temiz
9
Holly Grains Ltd.
İthal
Soya Küsbesi
Temiz
10
Levent San. Ltd.
İthal
Mısır yemlik
Temiz
11
Mesarya Yat. Ltd.
İthal
Mısır yemlik
Temiz
12
Holly Grains Ltd.
İthal
Mısır yemlik
Temiz
13
SVS Tic. Ltd.
İthal
Çeri Domates
Temiz
14
SVS Tic. Ltd.
İthal
Armut Deveci
Temiz
15
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma Pinky Lady
Temiz
16
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma Stk.
Temiz
17
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Elma Golden
Temiz
18
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Armut Ank.
Temiz
19
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Çeri Domates
Temiz
20
Cahide Kılıç
İthal
Elma Stk.
Temiz
21
Cahide Kılıç
İthal
Çeri Domates
Temiz
22
Cahide Kılıç
İthal
Elma Gala
Temiz
23
Köşe Tic. Ltd.
İthal
Armut S.M
Temiz
24
Köşe Tic. Ltd.
İthal
Elma Golden
Temiz
25
Köşe Tic. Ltd.
İthal
Armut Deveci
Temiz
26
Halil Kasap Paz.
İthal
Armut S.M
Temiz
27
Halil Kasap Paz.
İthal
Elma Arapkızı
Temiz
28
Halil Kasap Paz.
İthal
Armut Deveci
Temiz
29
SVS Tic. Ltd.
İthal
Armut S.M
Temiz
30
SVS Tic. Ltd.
İthal
Armut Deveci
Temiz
31
SVS Tic. Ltd.
İthal
Armut S.M
Temiz
32
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma Stk.
Temiz
33
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma Golden
Temiz
34
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma Arapkızı
Temiz
35
Bekir Cura
İthal
Armut S.M
Temiz
36
Bekir Cura
İthal
Çeri Domates
Temiz
37
Bekir Cura
İthal
Kök Kereviz
Temiz
38
Done Bir. Mağ. Ltd.
İthal
Karpuz
Temiz
39
Engin Hürsen
Bostancı
Sarma Lah.Kırmzı
Temiz
40
Halit Aydıç
Bostancı
Rokka
Temiz
41
Halit Aydıç
Bostancı
Maydanoz
Temiz
42
Engin Hürsen
Bostancı
Sarma Lah. Beyaz
Temiz
43
Ali Esendağlı
Çukurova
Enginar-1
Temiz
44
Ali Esendağlı
Çukurova
Enginar-2
Temiz
45
Mehmet Ekenleroğlu
İskele
Enginar
Temiz
46
Mustafa Bayramoğlu İşl.
İskele
Enginar-1
Temiz
47
Mustafa Bayramoğlu İşl.
İskele
Enginar-2
Temiz
48
Mustafa Bayramoğlu İşl.
İskele
Enginar-3
Temiz
49
Sadık Gürsoy
İskele
Enginar-1
Temiz
50
Sadık Gürsoy
İskele
Enginar-2
Temiz
51
Sadık Gürsoy
İskele
Enginar-3
Temiz
52
Sadık Gürsoy
İskele
Enginar-4
Temiz
53
Sadık Gürsoy
İskele
Enginar-5
Temiz
54
Hacı Abitoğlu
Arapköy
Patlıcan
Temiz
55
Hacı Abitoğlu
Arapköy
Çarliston Biber
Temiz
56
Ahmet Uzun
Ozanköy
Maydanoz
Temiz
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