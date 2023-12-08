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6 aylık üzeri her birey GRİP AŞISI yaptırmalı, ÜLKEDEKİ BİLİNÇ ARTTIRILMALI

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Soğuklar baş gösterdi, üst solunum yolu hastalıklarına karşı doktorlar grip aşısının önemini hatırlattı
6 aylık üzeri her birey GRİP AŞISI yaptırmalı, ÜLKEDEKİ BİLİNÇ ARTTIRILMALI

Ülkemizde kış mevsiminin etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte, soğuk hava koşulları üst solunum yolu hastalıklarında artışı beraberinde getiriyor. Uzman doktorlar, vatandaşları soğuk algınlığı, grip ve benzeri hastalıklara karşı korunmak adına grip aşısı yaptırmaya çağırıyor.

Grip, soğuk algınlığı ve boğaz enfeksiyonları gibi hastalıkların bulaşma riski mevsim değişiklikleriyle birlikte artıyor. Grip aşısı yaptırmanın, bu mevsimsel hastalıklara karşı alınabilecek en etkili önlemlerden biri olduğunu ifade eden sağlıkçılar, sık sık el yıkamak, kalabalık ortamlardan kaçınmak gibi bireysel tedbirlerin de elden bırakılmaması gerektiğine vurgu yapıyor.

Grip aşısı, özellikle risk gruplarındaki bireyler için hayati önem taşırken, kronik hastalığı olanlar, hamileler ve küçük çocukların, grip ve benzeri hastalıklara karşı daha hassas olduğu belirtiliyor. Ülke genelinde grip aşısı kampanyalarının ve halkı bilinçlendirme çalışmalarının arttırılması gerektiğinin altını çizen doktorlar, sağlık kuruluşlarında, vatandaşlara kolaylıkla ulaşabilecekleri şekilde grip aşısı uygulanması gerektiğine dikkat çekiyor.

Grip aşısının özellikle Ekim- Kasım aylarında her yıl yaptırılması gerektiğini ifade eden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Emre Vudalı, vatandaşın grip aşılarına olan talebin artırılması gerektiğinin altını çiziyor.

Hastanelerde ‘risk grupları ve sağlık çalışanları’ aşılanıyor

Dünya Sağlık Örgütü’nün genel önerisiyle; 6 aylığın üzerindeki her bireyin aşı olması önerisi bulunduğunu da anımsatan Dr. Emre Vudalı, özellikle risk grubundaki kişilerin aşı olması gerektiğinin altını çiziyor.

Devlet hastanelerinde risk grubundaki hastalara öncelik verilerek sağlık çalışanlarına da grip aşısı yapıldığını ifade eden Dr. Vudalı, özel sektörde de grip aşılarının satıldığını belirtti.

“Özelde de kişilerin grip aşısına talebi olduğunu görüyoruz, bu arttırılmalı.” diyen Dr. Vudalı, bu sayede risk grubu kişilerinde ölüm oranının düşürülebileceğine dikkat çekti.

Grip aşısı 500- 600 TL arası

Öte yandan devlet bünyesindeki sağlık kuruluşlarının dışında, grip aşısı alıp yaptırmak isteyen bir vatandaşın 500 ila 600 TL’yi gözden çıkarması gerekiyor. Eczanelerde satılan “Vaxigrip” tipi grip aşısının 586 TL olduğu görüldü. Aşı tipine göre, eczaneden eczaneye bu fiyatların 500 ila 600 TL arasında seyrettiği dikkat çekti.

 KİMLER RİSK GRUBUNDA?

Dr. Vudalı, risk grubundaki kişileri ise HABERİN SESİ okuyucuları için şöyle detaylandırdı:

-50 yaş ve üzerindekiler,

-Huzur evinde kalan veya kronik bakım verilen bir sağlık ünitesinde kalan her yaştan kişiler,

-Kronik akciğer ve kalp hastaları,

-Uzun süreli aspirin tedavisi verilen 6 aylık-18 yaş arası çocuklar,

-Kronik böbrek hastalığı olanlar,

-Şeker hastalığı olanlar,

-Bağışıklık sisteminde yetersizlik veya baskılanma durumu olan hastalar (kanser hastaları, AIDS olanlar, organ nakli yapılmış olanlar, steroid alanlar, kemoterapi ya da radyoterapi uygulananlar)

-Gebeler,

-Doktorlar, hemşireler ve hastanede çalışan diğer personel,

-Huzurevi ve kronik bakım veren sağlık ünitelerinde çalışanlar,

-Yüksek riskli kişiler (Organ nakli yapılmış hastalar..vb) ile aynı evde yaşayanlar.

Kaynak: Haberin Sesi

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