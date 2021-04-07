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6 Sendika Yarın Tam Gün Grevde Olacak

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Kamuda örgütlü altı sendika, hastanelerdeki bazı servisler dışında örgütlü oldukları tüm iş yerlerinde tam gün greve gidiyor.
6 Sendika Yarın Tam Gün Grevde Olacak

Kamuda örgütlü altı sendika, hastanelerdeki bazı servisler dışında örgütlü oldukları tüm iş yerlerinde tam gün greve gidiyor.

KTAMS, KAMUSEN KAMU-İŞ, GÜÇ-SEN, VERGİ-SEN ve Hemşireler ve Ebeler Sendikası’nın yapacağı grevden, 112 Hızır Acil, Diyaliz, Yoğun Bakım ve Acil Servislerde çalışanlar hariç tutuldu.

Grev, “Türk Lirası’nın döviz karşısında eridiği, çalışanların alım gücünün korkunç derecede düştüğü bir dönemde UBP-DP-YDP hükümetinin gayriyasal şekilde yasa gücünde kararname ile hayat pahalılığı ödeneğini geri ödememek koşulu ile 4 aylığına durdurduğu” gerekçesiyle yapılacak.

Sendikalar adına yazılı açıklama yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, KTAMS, KAMUSEN KAMU-İŞ, GÜÇ-SEN, VERGİ-SEN ve Hemşireler ve Ebeler Sendikası’nın yarın 112 Hızır Acil, Diyaliz, Yoğun Bakım ve Acil Servisler hariç tüm işyerlerinde tam gün grev uygulayacağını bildirdi.

Bengihan, sendikaların genel merkezlerinde saat 09.30’da toplanacak üyelerin, kortej şeklinde Meclis önüne yürüyeceğini bildirdi.

Bazı sendikalar ve örgütler yarın yapılacak sendikaya destek belirtmişti.

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