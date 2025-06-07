6000 yıl önce yaşamış gizemli bir insan grubu keşfedildi: Genleri sırra kadem bastı

Bugün bu gizemli insan grubunun net bir şekilde 'torunları' denebilecek kimse yok.

Kolombiya'nın Bogota Altiplano bölgesinde çalışan arkeologlar yakın zamanda bilim insanlarını şaşkına çeviren insan iskeletlerini ortaya çıkardı.

6000 yıllık olduğu belirlenen iskeletlerin genetik analiznde, Güney Amerika'daki bilinen antik veya modern insan gruplarıyla doğrudan bağlantısı olmayan DNA örnekleri keşfedildi.

Araştırmadan, bu gizemli insan grubunun kim olduğu sorusu doğdu.

Araştırma ekibinin elde ettiği DNA örnekleri, 6000 yıl önce burada bulunmuş gizemli kişilerin, Kolombiya'daki bilinen yerli popülasyonla uyuşmadığını gösterdi.

Bunun yerine, genetik veriler, Panama Kıstağı'ndaki Chibchan dili konuşan gruplarla daha yakındı. Ancak onlarla da zayıf bir bağlantı tespit edilebildi. Yani hiçbiriyle yakın akraba değillerdi.

Arkeologlara göre, yaklaşık 6000 yıl önce, bu avcı-toplayıcılar tarıma geçti ve Bogotá Altiplano'ya yerleşti. Ancak sonra, genetik izleri gizemli bir şekilde kayboldu. Bugün bu antik Kolombiyalıların net bir şekilde "torunları" denebilecek kimse yok.

Bunun nedenine dair kesin bir cevap üretilemese de bazı teoriler var. Bir teoriye göre bu gruplar göç edip diğerleriyle kaynaştıkça genetik belirteçleri zamanla zayıfladı. Başka bir olasılık ise benzersiz, artık soyu tükenmiş bir soyu temsil ettikleri yönünde.

Hakemli bilimsel dergi Science Advances'ta yayınlanan araştırma makalesinde, "Bu alan uzun zamandır Orta ve Güney Amerika'dan gelen antik insanların bir araya geldiği bir kültür ve dil kavşağı olmuştur," ifadeleri yer aldı.