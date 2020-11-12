65 Yaş Üstü Sokağa Çıkma Yasağı İle İlgili Bakanlık’tan Son Dakika Kararı

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika haberleri son günlerde vatandaşların gündeminde yer alıyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı uygulaması belirli saatler aralığında düzenleniyor. Koronavirüs pandemisi sebebiyle İl Hıfzıssıhha Kurulları tarafından birtakım kararlar alınmaya devam ediliyor. Peki 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? Hangi şehirlerde sigara içme ve 65 yaş sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İşte son dakika haberinin detayları…

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE VAR?

Türkiye'nin gündeminde uzun süredir 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika haberleri yer alıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de bir süredir uygulanmaya devam eden kronik hasta ve yaşlılardaki dışarı çıkma kısıtlaması devam ediyor. Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ile Cumhurbaşkanının talimatları doğrultusunda yeni tedbirler ise uygulamaya geçiliyor.

İşte yapılan değişiklik sonrası yaşlıların (65 yaş üstü) sokağa çıkma yasağına ilişkin son dakika haberinin detayları...

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE VAR?

Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ile Cumhurbaşkanının talimatları doğrultusunda yeni tedbirler uygulamaya geçirilmiştir.