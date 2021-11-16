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7 bin 584 litre SAHTE ŞARAP ele geçirildi!

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Türkiye'nin Çanakkale ilinin Bozcaada ilçesinde, düzenlenen jandarma operasyonunda 7 bin 584 litre sahte şarap ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.
7 bin 584 litre SAHTE ŞARAP ele geçirildi!

Türkiye'nin Çanakkale ilinin Bozcaada ilçesinde, sahte alkol üretimi ve satışı yapılan 4 noktaya düzenlenen jandarma operasyonunda 7 bin 584 litre sahte şarap ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Bozcaada İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Bozcaada ilçesinde sahte alkol üretimi ve satışı yapılan 4 noktaya operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 7 bin 584 litre sahte şarap ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

 

T24.

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