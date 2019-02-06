7 katlı binanın çökme anı(video)

Kartal Bankalar Caddesi üzerinde 7 katlı bina bilinmeyen bir nedenden çöktü. Binanın çökme anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
2 KİŞİ BİNA ALTINDA KALDI
Görüntülerde, yoldan geçen vatandaşlar panik ile kaçışırken, bina da büyük bir gürültüyle çöküyor ve etrafı toz bulutu sarıyor. Çökme esnasında 2 kişinin de binanın altında kaldığı görüntülendi.
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