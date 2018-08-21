7 kayıp daha bulundu... 6'sı Rum 1'i Türk...

Kıbrıs Haber Ajansına konuşan Rum Cumhurbaşkanlığı Komiseri Fotis Fotiou, Kıbrıs Nöroloji ve Genetik Enstitüsünün, 1974’te Athalassa Hastanesi etrafına gerçekleştirilen Türk Barış Kuvvetleri uçaklarının bombardımanı sırasında yaşamlarını kaybeden yedi kişinin kimliğinin belirlediğini ve bunların altısının Kıbrıslı Rum birinin de Kıbrıslı Türk olduğunu söyledi.

“Kıbrıs Cumhuriyeti” programı çerçevesinde Athalassa Hastanesi bölgesinde gerçekleştirilen kazılardan sonra, Kıbrıs Nöroloji ve Genetik Enstitüsü tarafından yedi hastanın kimlikleri üzerinde yapılan araştırmalarda ilk sonuçlara ulaşıldı” diye konuşan Fotiou bunlardan birinin hastanede bulunan üç Kıbrıslı Türk’ten biri olduğu açıkladı.

Fotiou, Athalassa Hastanesi’nde yaşamlarını kaybeden diğer beş kişi konusunda sonuçlardan emin olmak için daha çok kanıta ihtiyaç olduğunu dile getirdi ve “bölgede gerçekleştirilen kazılarda ulaşılan kemiklerin kimliklerinin belirlenmesi yönünde çabaların sürdüğünü söyledi.

Kimliklerin belirlenmesinin tamamlanmasından sonra Konstantinou ve Eleni Mezarlığı kayıtlarında kayıtlı olanla ilgili bilgiler açıklık kazanacak.

Fotiou, “Başka bir zor insani çabanın sonunda bulunuyoruz ve amacımız yarım asırdır bu kadar ailenin acı çekmesine neden olan bir yaranın kapanmasıdır” dedi.

20 Temmuz 1974’te Türk savaş uçakları Athalassa Hastanesi’nin etrafını bombaladı. Bu bombardıman sırasında 33 kişinin hayatını kaybettiğine dair bilgiler var. Bunlardan 31’i hasta, biri hastabakıcı bir diğeri ise askerdi. Hastabakıcı ve askerin kemikleri ailelerine teslim edilerek doğdukları yere gömüldüler. 2017’de hastaların kemiklerinin bulunması için bu alanda kazılar başlatıldı.

Daha önce Fotiou tarafından yapılan açıklamaya göre, arşivlerde yapılan incelemeler sonunda, Athalassa Hastanesinde ölenlerden yedisinin Konstantinou ve Eleni Mezarlığına gömüldüğü ortaya çıktı. Bunlardan birisi aranan kişilerdendi. Diğer beşi için ne yazık ki kişisel veriler bulunmadığını söyledi.

Rum Cumhurbaşkanlığı Komiseri Fotis Fotiou, “Kıbrıs Cumhuriyeti” acı çekmeye devam eden gerek Kıbrıslı Rum gerekse Kıbrıslı Türk ailelerie bir cevap verme yönündeki çabalarını sürdürmeye devam ediyor ve Türkiye’ye bu insani sorunun çözümü için işbirliği yapma çağrısında bulunuyor” dedi.