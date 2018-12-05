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7 soruda laktozsuz sütle ilgili bilmeniz gereken her şey

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Etrafınızda her geçen gün laktozsuz süt içenlerin sayısı artıyor, farkındasınızdır. Peki, neden? Laktoz intoleransı nedir? Belirtilerini nasıl anlarsınız? Laktozsuz süt içince günlük akışınızda neler değişecek? Bilmek istediğiniz her şeyin cevabı burada.
7 soruda laktozsuz sütle ilgili bilmeniz gereken her şey

1

Nedir bu laktoz intoleransı?

Sindirim sorunu, karın şişkinliği, karın ağırısı, gaz veya mide bulantısı gibi sıkıntılarınız var mı? Bunun sebebi laktoz intoleransı olabilir… Çünkü laktoz intoleransı sütün içindeki laktozun sindirilemediği durumlarda ortaya çıkıyor. 

 

2

Laktozsuz süt nedir?

 Laktoza duyarlılığı olan tüketicilerin süt içtiklerinde yaşadıkları sindirim sorunlarını yaşamadan rahatlıkla tüketebilecekleri bir süt çeşidi bu... 

 

3

Laktozsuz süt neden daha tatlı?

 Laktoz aslında sütte doğal olarak bulunan şeker... Laktozsuz sütte, süt şekeri (laktoz) basit bileşenlerine; yani glikoz ve galaktoza ayrışmış halde... Laktozun parçalanması ile açığa çıkan glikoz ve galaktozun tatlılık derecesi laktoza kıyasla yaklaşık olarak 4 kat daha fazladır. Laktozsuz sütün sade sütten daha tatlı algılanmasının sebebi budur. Ek olarak laktozsuz süt, sade yarım yağlı sütle aynı besin değerlerine sahip…

 

4

Sütten şişkinlik yapıyor diye vazgeçmek neden en yanlış çözüm?

 Çünkü süt hayattır... Nokta! İçinde kalsiyumdan proteine, doymuş yağlardan vitamin ve minerallere yok yok… Daha az hasta olmak, vücudu sürekli dirençli tutmak için süte ömrümüzün sonuna kadar ihtiyacımız var. 

 

5

Peki, ya laktozsuz yoğurt?

 Laktozsuz yoğurtta da şeker ilavesi yok. Gün içinde tüketmesi daha da kolay...  Peki, neden daha tatlıymış gibi geliyor? Laktaz enzimi ile süt şekeri laktozu, glikoz ve galaktoza parçalanıyor ve bu şekerlerin tatlılık dereceleri daha fazla olduğu için tatlılık daha çok hissediliyor.. Tabii ki yine katkı maddesi yok. 

 

6

Laktozsuz süte geçtikten sonra neler değişecek

Sütten kaynaklı şişkinlik, gaz ve diğer mide sıkıntıları hayatımızdan çıkacak. Sindirim kolaylaşacak. En önemlisi de hayatımızdaki en önemli besinleri; yani süt ürünlerini tereddütsüz istediğimiz gibi tüketebileceğiz. 

 

7

Pınar Denge'nin laktozsüz süt ve yoğurdu neden sizin için en iyi tercih?

 Çünkü, Pınar Denge, her şeyden önce laktozsuz sütü Türkiye'yle buluşturan ilk marka... 1999'da sütseverlerle buluşan Pınar Denge Laktozsuz süt, laktoz intoleransı sebebiyle süt tüketemeyen insanların rahatça süt içmelerini ve sütün faydalarından eksik kalmamalarını sağlıyor.

Pınar Laktozsuz Yoğurt, laktoz intoleransına karşı hem sağlığa faydalı hem de daha tatlı geldiği için günlük şeker kullanımının azalmasına sebep oluyor. Bu nedenle ara öğün olarak sade ya da müsli karışımı gibi bir alternatifle tüketilmeye çok uygun...  Ayrıca, 100 g laktozsuz yoğurdun günlük kalsiyum ihtiyacının %23'ünü karşıladığını da hatırlatalım.

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