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7 soygun zanlısı tutuksuz yargılanacak!

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Lefkoşa’da meydana gelen soygun, ciddi darp, kasti hasar meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
7 soygun zanlısı tutuksuz yargılanacak!

Lefkoşa’da meydana gelen soygun, ciddi darp, kasti hasar meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Muhannad Yazeed Elayan Elfauri, Feras Nourddın Sassı Jaluta, Abubaker Mohammed Elsaeıtí, Abdulhamıd Mustafa Almetsho. Abdulhamıd Mohedın Abdulrazag Arıft, Abdalla Abdussalam Abdalla Mohamed ve  Ayoub Khamis Mohamed Aghnaiya tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Okan Özkoçak olayla ilgili bulguları aktardı. Özkoçak huzurda bulunan zanlılar Ayoub Khamis Mohamed Aghnaiya, Muhannad Yazeed Elayan Elfauri, Feras Nourddın Sassı Jaluta, Abubaker Mohammed Elsaeıtí, Abdulhamıd Mustafa Almetsho, Abdulhamıd Mohedın Abdulrazag Arıft ve Abdalla Abdussalam Abdalla Mohamed Lefkoşa’da meydana gelen “Soygun, Ciddi Darp ve Kasti Hasar suçlarından methaldar olduklarını söyledi. Polis 1 Ocak 2021 tarihinde saat 00.30 raddelerinde Ortaköy'de faaliyet gösteren Burger King isimli iş yerinin önünde Lefkoşa'da sakin müşteki Monaf Alhakim’i ciddi bir şekilde darp edip kullanımında bulunan JK 865 Plakalı mavi renk Peugeot marka aracın ön iki lambası, arka iki lambası, arka bagaj kısmı ve her iki dikiz aynası kasten ve kanunsuz olarak kırılıp hasara uğratıldıktan sonra adı edilenin tasarrufunda bulunan 150 TL nakit parası ve Xiaomi marka cep telefonu zor kullanarak alınıp soygun suçunu işlediklerini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak incelenen kamera görüntülerinde zanlıların tespit edildiğini ve 7 kişinin tutuklandığını, mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ancak etki etme olasılıkları bulunmadığını belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Banu Soyer zanlıların ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücutta bulunması ve her zanlının 6 bin TL nakit teminata yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

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