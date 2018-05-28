Gönyeli'de bir kadın 7 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü.
Gönyeli’de 36 yaşındaki anne, 7 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 19.00 sıralarında Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Ballı Apartman’da kalan B.L.K isimli 36 yaşındaki kadın, tartıştığı 7 yaşındaki Ercan Kaya Kunduracı isimli oğlunu karnından bıçakladı. Ercan, olay yerinde yaşamını yitirirken, anne tutuklandı
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