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70 yaşındaki şahıs kapıyı kundakladı,araca sprey boya sıktı!

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70 yaşındaki şahıs kapıyı kundakladı,araca sprey boya sıktı!
70 yaşındaki şahıs kapıyı kundakladı,araca sprey boya sıktı!

    09.02.2021 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Zeyinlik’te, Simitçi Mehmet Şah Sokak üzerinde E.E.(E-70)’nin tasarrufunda bulunan gaz yağını Erkan KEREMOĞLU’na ait ikametgahın ana giriş kapısı üzerine dökerek mangal yakacağı ile tutuşturup ateşe vermek suretiyle yakarak kasti hasara uğrattığı tespit edilmiştir. Çıkan yangın sonucu bahse konu kapı yanarak hasara uğramıştır.

Bahse konu şahıs tutuklamış olup yapılan ileri soruşturmada E.E.(E-70)’nin 01.02.2021 tarihinde de yine aynı sokak üzerinde park halinde bulunan Erkan KERMEOĞLU’na ait aracın kaportasını, tasarrufunda bulunan sprey boya ile boyamak suretiyle konu aracı kasti hasara uğrattığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturmada devam etmektedir.

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