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SON DAKİKAPilli:74 vaka..2 kişi havayolu ile geldi

74 pozitif vaka daha!

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 6 bin 325  olduğunu, 74 pozitif vakaya rastlandığını, 13 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
74 pozitif vaka daha!

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 6 bin 325  olduğunu, 74 pozitif vakaya rastlandığını, 13 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 18 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 54  kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Pilli, vakalardan 30 kişinin Lefkoşa, 34 kişinin Girne, 3 kişinin Mağusa, 2 kişinin Güzelyurt, 2 kişinin İskele, 1 kişinin Lefke Bölgesi’nden olduğunu belirtti. 

5 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6325 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 74

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 18

Yerel Vaka Sayısı: 54 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 13

Bugün Kaybedilen Hasta:  yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 429.347

Toplam Vaka Sayısı: 2658

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1971

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 673

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 174 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 486

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 14

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13

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