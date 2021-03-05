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74 yaşındaki sürücü 165 promil alkollü çıktı...

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74 yaşındaki sürücü 165 promil alkollü çıktı...
74 yaşındaki sürücü 165 promil alkollü çıktı...

Polis Basın Subaylılığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 15.30 sıralarında, Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde, Soner Maniler (E-74), 165 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki GA 458 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solunda park halinde bulunan MP 598 plakalı araca çarptıktan sonra yol içerisinde devrilmiş ve karşı istikametten gelmekte olan Kadir Elbay (E-23) yönetimindeki EN 199 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. 

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan GA 458 plakalı araç sürücüsü Soner Maniler ve park halindeki MP 598 plakalı araç içerisinde bulunan Asifa BİBi (K-33) LDH’NE kaldırıldılar. Soner Maniler tedavisini müteakip taburcu olurken, Asifa Bibi ise müşahede altına alındı. Soruşturma devam etmektedir. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. 

Ne olmuştu?

Lefkoşa’da bugün saat 15.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında  bir araç devrildi.

Lefkoşa'da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde (Sosyal Sigortalar Dairesi önünde) 3 aracın karıştığı trafik kazasında iki kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kazadan Fotoğraflar

 

 

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