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SON DAKİKA7435 test, 35 pozitif vaka

7435 test, 35 pozitif vaka

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"Toplam 7435 test yapıldı, 27'si yerel 35 pozitif vakaya rastlandı, 54  kişi taburcu edildi" 
7435 test, 35 pozitif vaka

"Toplam 7435 test yapıldı, 27'si yerel 35 pozitif vakaya rastlandı, 54  kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7435 olup, 27'si  yerel 35  pozitif vakaya rastlanmış, 54 kişi taburcu edilmiştir. 

3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 5 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 27 kişi ise yerel vakadır. 

23  kişi Lefkoşa, 8 kişi Girne, 1 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Marmara - 1 /  Hamitköy- 4 / Göçmenköy- 1 / Haspolat 12 / Sulariçi-2  / K. Kaymaklı-2 / Alayköy-1 

Girne 
Dikmen - 2  / Lapta -1 / Çatalköy-4 / Alsancak- 1 

Gazimağusa 

Vadili  -1 

2  Mart  2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7435 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 35  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  3   

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5 

Yerel Vaka Sayısı: 27     

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 54  

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 555.484   

Toplam Vaka Sayısı: 3492 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3061 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 408   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 69      

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 336  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 23  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

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