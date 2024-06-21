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8 kaçak cezaevinde bekleyecek

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Kuzey Kıbrıs’ta kaçak yaşam sürdükleri tespit edilerek tutuklanan Bangladeş uyruklu 8 kişi yeniden mahkemeye çıkarıldı.
8 kaçak cezaevinde bekleyecek

Polis memuru Mustafa Kerimoğlu mahkemede olguları aktardı.

Polis, P Jwell, josib Hossain Havlader, MD Jowal, Shakaoat Hossen, Sabber Alamın, Saheb Alı , Ab Hossain ve Sajal Mıar’ın 19 Haziran 2024 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi’nde görevli polis ekibi tarafından saat 14.30'da Gönyeli'de Atatürk Caddesinde bulunan 2 ayrı evde tespit edildiklerini söyledi. Polis, yapıdan muhaceret kontrolünde, Ab Hossain’in 3 Eylül 2023 tarihinden itibaren toplam 290 gün ve Sajal Mıar’ın ise 9 Ocak 2024 tarihinden itibaren toplam 162 gün KKTC'de ikamet izinsiz kaldıklarının tespit edildiğini söyledi.  Polis, P Jwell’in 714, josib Hüssein Havlader’in 165,  MD Jowal’ın 292, Shakaoat Hossen’in 278, Sabber Alamın’in 333 ve Saheb Ali’nin de 275 gün ülkede kaçak yaşam sürdüklerinin belirlendiğini açıkladı. Zanlıların mahkemeye çıkarılarak, bir gün ek tutukluluk temin edildiğini kaydeden polis, bu süre içerisinde zanlılarla ilgili gerekli soruşturmanın yapıldığını, tümünün ülkede ikamet izinsiz olduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevinde beklemelerine emir verdi.

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