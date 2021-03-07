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8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü açıklaması

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Girne Düşünce Derneği'nden 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü açıklaması
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü açıklaması

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü

 

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, kadın hakları hareketinde odak noktası olan bir tarihtir. Covid 19 süreci dünya genelinde ve Kuzey Kıbrıs ta da toplumsal cinsiyet eşitsizliğini derinleştirmiştir. Covid 19, Kuzey Kıbrıs’a uygulanan dış ülke müdahalelerin etkisiyle ve oluşan siyasi iradesizlikle kadını daha da görünmez bir konuma koymuştur.

 

COVID-19 sürecinde dünya genelinde kadınların ev içi mesaisi ve kadına yönelik şiddet artarken, araştırmalara göre kadınlar erkeklere kıyasla daha fazla istihdam kaybına uğramış ve yaşam refah seviyesi azalma eğilimi göstermiştir.

Refah seviyesinin azalmasındaki en büyük faktörler ev içinde hijyen koşullarını sağlamak, okulların online eğitime geçmesiyle çocuk bakımına yönelik işlerin artması ve ev içi ücretsiz iş yükündeki artışı gösterilebilir.

O nedenle, COVID-19’un özel ev içi bakım politikalarını içeren sosyal devlet sisteminin önemini bir kez daha gündeme getirmiştir.

 

Kuzey Kıbrıs’ın Ataerkil toplum yapısı ile belirlenmiş toplumsal cinsiyet rolleri kadının karar alma mekanizmalarında yer almasını hala olumsuz etkilemektedir.

Siyasi partilerde yer alan Kadın kotasına rağmen Meclis’te kadın milletvekil sayısının az olması siyasetteki kadının etkinsizliğini ortaya koymaktadır.

Ayrıca kabinede sadece bir Kadın Bakanın bulunması ve yerel yönetimlerde de hiçbir kadın belediye başkanının olmaması gerçekliği de yüzümüze bir Tokat gibi çarpmaktadır.

Yapılan son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de hiçbir Kadın adayın olmaması da Kuzey Kıbrıs ta karar alma mekanizmalarında kadının durumunu ortaya koymuştur.

Kıbrıs müzakereleri konusunda varolan Barış isteyen kadınların müzakere masasında görünür olmaması önemli bir olumsuz göstergedir.

 

İnsan hakları temelinde Dünyada ve Kıbrıs’ta Barış isteyen kadınların sözünün olduğunu bilerek Covid 19 süreci de dahil kadının maruz kaldığı ayrımcılığın, zorbalıkların ve haksızlıkların son bulduğu adaletli bir dünya yaşayacağımız 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü yaşamamız dileğiyle.

 

                                                              Sadiye Ada

Girne Düşünce Derneği Yönetim Kurulu(a)

                                                             Asbaşkan

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