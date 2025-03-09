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8 Mart Dünya Kadınlar Günü: İstanbul'da yürüyüşlere katılan yüzlerce kişi gözaltına alındı

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8 Mart Dünya Kadınlar Günü: İstanbul'da yürüyüşlere katılan yüzlerce kişi gözaltına alındı
8 Mart Dünya Kadınlar Günü: İstanbul'da yürüyüşlere katılan yüzlerce kişi gözaltına alındı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde gösterilerin yasaklanmasına rağmen düzenlenen gece yürüyüşünün ardından dağılan kalabalık arasında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'nü organize eden grubun aktardığına göre, gözaltına alınan 112 kişiden 111'i serbest bırakılırken, 1'i savcılığa sevk edildi.

Beyoğlu Kaymakamlığı 7 Mart'ta yaptığı yazılı açıklamada, 8 Mart'taki gösterileri, ''kamu düzeni ve toplumsal barışı bozabilecek eylemlere neden olabileceği'' değerlendirmesiyle ilçede bir gün boyunca yasaklamıştı.

Yürüyüşün sona ermesinin ardından dağılanların bir bölümünün Cihangir Caddesi üzerinde polis tarafından çevrelendiği bildirildi.

Sosyal medyada Taksim ve çevresinde gün boyunca ulaşım sınırlamaları olduğunu bildirildi.

Buna rağmen Cihangir, Karaköy ve İstiklal Caddesi'nden gelen kadın hakları savunucuları Sıraselviler Caddesinde toplandı.

Yapılan basın açıklamasında, "Mücadelemizden, hayatlarımızı, dünyayı değiştirmemizden irkilenler bizlere saldırılarının dozunu her gün biraz daha artırıyor. Bu saldırıyla bir gün İstanbul Sözleşmesi feshediliyor, öteki gün 'aile yılı' ilan ediliyor.

"Pınar Gültekin'in canavarca hisle öldürülmediğini söyleyenler, Narin'in başına ne geldiğini çözmekle uğraşmıyor, Dina'nın maruz kaldığı ırkçı şiddeti ortaya çıkarmaya tenezzül etmiyor. Tüm bu adaletsizliklere karşı itiraz edenleri, yaşamın böyle, yaşamın adaletsiz, yaşamın eşitsiz sürmemesi gerektiğini söyleyenleri susturmaya, sindirmeye, yok etmeye çalışıyor" ifadeleri kullanıldı.

ÇHD: Kadıköy'de gözaltına alınan 24 kişiden 21'i serbest bırakılacak

Kadın hakları savunucuları gündüz saatlerden itibaren İstanbul, Kadıköy'de bir araya gelmişti.

Bu kişiler arasında gözaltına alınanlar olduğu bildirildi.

Çağdaş Hukukçular Derneği gözaltına alınan 24 kişiden 21'inin ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılacağını bildirdi. Dernek, üç kişinin gözaltında tutulmaya devam edileceğini aktardı.

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi de biri avukat olmak üzere 10 kişinin gözaltında olduğunu açıklamıştı.

Baro, 8 Mart eylemlerinde gözaltına alınanlar için kriz masası oluşturulduğunu ve hukuki destek sağlandığını duyurdu.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda polisin Kadıköy'de yürüyüş için bir araya gelen kadınlara müdahale ettiği görülebiliyor.

8 Mart için Türkiye'nin farklı kentlerinde yürüyüşler düzenlendi.

Ankara'da kadınlar feminist gece yürüyüşü için Yüksel Caddesi'nde bir araya geldi.

Ankara Kadın Platformu'nun gündüz saatlerindeki Kolej Metro Çıkışı'nda başlayan yürüyüşü de polis barikatıyla engellendi. Kadın hakları savunucuları Güvenpark'a yürümek istiyordu.

Kadınlar engellemeye, "Kadınlar ölürken polis neredeydi" sloganıyla karşılık verdi

Kadıköy'de Süreyya Operası önünde toplanan kadın örgütleri basın açıklamalarında kadına yönelik şiddetin arttığına dikkat çektiler.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Sözcüsü Esin İzel Uysal, son bir yılda 376 kadının erkekler tarafından öldürüldüğü verisini paylaştı ve bu kadınların 274'ünün aile içerisindeki erkekler tarafından öldürüldüğünü belirtti.

Bunların engellenebileceğini söyleyen platform, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi'ne dair kanun uygulansaydı, bu tablonun değişebileceğini kaydetti.

Platform, Meclis'te geçtiğimiz aylarda Polis Akademisi tarafından yapılan sunuma göre, bir yılda yaklaşık 300 bin kişinin 6284 sayılı kanundan yararlanmak için başvurduğuna dikkat çekti.

''Bu 6284'ün ne kadar hayati olduğunu göstermiyor mu? Kadınların yaşamak için mücadele ettiğini göstermiyor mu?'' diye sordu.

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