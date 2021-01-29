8 Örgütten hükümete ortak çağrı!

Basın-Sen,KTGB,KTAMS,DEV-İŞ,Dış Basın Birliği,Bay-Sen,Kameramanlar Birliği,KTSYD ortak bir açıklama yayınladı

Açıklama şu şekilde:

Basın sektörünü eğer gazeteciler sabahlara kadar uykusuz, ayakta, kapılarınızda sizleri beklesin diye “açık” bırakacak ve hiçbir “destek” vermeyecekseniz...

O durumda kapatınız!

Evet, kapatınız ve “basını susturan hükümet” olarak tarihe geçiniz.

Çünkü “açık sektör” kapsamı, kamusal görev ifa eden ve geliri sıfırlanan basını içine alamayacak kadar aldatıcıdır.

Basın emekçilerine maaş desteği vermemek, aslında medyayı “susturmak”ve “kapatmak”la eş anlamlıdır.

Özel gazeteler, radyo, televizyonlar ve internet medyasında görev yapan yüzlerce gazeteci ve basın emekçisi görevi için sağlığını tehlikeye atmanın yanısıra “işsiz, aşsız, maaşsız” kalmak tehdidi ile karşı karşıyadır.

Yeniden hatırlatıyoruz;

Gazeteciler ve basın emekçileri KAMU GÖREVİ yapıyorlar.

Her daim görevdeyiz ancak en temel gelirlerimizden yoksunuz.

Hizmet, üretim, özveri anlamında açık, gelir ve güvence anlamında kapalıyız.

İşbirliği çağrısı yapıyoruz.

Basın sektörüne, emekçi ve gazeteci odaklı verilecek destek, sizlerin sesinize, sözünüze ve toplumun özgürlüğüne verilecek destektir.

Tam da bu nedenle hükümetin açıklayacağı destek paketine basının da dahil edilmesi ve kayıtlı her basın kuruluşuna çalıştırdığı basın emekçisine oranında destek verilmesi talep ediyoruz.

Toplumun doğru bilgilenme hakkı için destek istiyoruz.

Sağlığımız için bilimsel kriterlerde verilecek her kararın sonuna kadar destekçisiyiz.

Talebimiz basın örgütleri ve temsilcileri olarak karar alma süreçlerinde yer almaktır.

Sağlığımızı ve özgürlüklerimizi birlikte koruyacağız!