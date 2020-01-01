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80 milyonluk ikramiye onun sattığı bilete çıktı: 'İnşallah bizi de görür, bekliyoruz buraya'

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80 milyonluk ikramiye onun sattığı bilete çıktı: 'İnşallah bizi de görür, bekliyoruz buraya'
80 milyonluk ikramiye onun sattığı bilete çıktı: 'İnşallah bizi de görür, bekliyoruz buraya'

80 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan çeyrek biletlerden birini satan Milli Piyango bayisi Gökhan Küldöken, "İnşallah ikramiyeyi alan kişi bizi de görür. Bileti alan kişiyi hatırlayamıyorum. Milyoneri bekliyoruz buraya" dedi.

Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı büyük ikramiyesi 1358490 numaralı bilete isabet etti. Büyük ikramiyenin çeyrek bilete isabet etmesi ile 80 milyon lira 4'e bölündü. İstanbulİzmir ve Bursa'nın yanı sıra Gaziantep'te satılan bilet kentte heyecana neden oldu.

Herkes merak ediyor

Kentte yankı uyandıran çekilişin ardından, Gaziantepliler büyük ikramiyenin isabet ettiği biletin sahibi olan talihlinin kim olduğu sorusunu birbirine sormaya başladı. Kent halkı ikramiyenin isabet etmesiyle milyoner olan talihliyi merak ettiklerini belirtirken, kazandığı parayla kente yatırım yaparak istihdam oluşturmasını arzuladıklarını söyledi.

'Milyoneri bekliyoruz'

Kent merkezindeki Karagöz Caddesi üzerinde seyyar bayilik yapan Milli Piyango Bayisi Gökhan Küldöken ise bileti sattığı talihlinin kendisini ziyaret etmesini istedi.

Kentin farklı noktalarında satış yaptığını yılbaşı biletlerini ise Karagöz Caddesi'nde sabit kaldığını anlatan Küldöken, "Büyük ikramiyenin isabet ettiği bileti satan bayi ben oldum. İnşallah ikramiyeyi alan kişi bizi de görür. Bileti alan kişiyi hatırlayamıyorum. Milyoneri bekliyoruz buraya. Gaziantep'e hemşehrimize çıkması güzel bir duygu. İnşallah güzel yerlere harcar parasını, har vurup harman savurmaz. Kendisini bekliyoruz ama talihli parasını güzel yerlere harcasın" dedi.

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