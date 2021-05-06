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SON DAKİKA8286 test yapıldı, 34'ü yerel 54  pozitif vaka

8286 test yapıldı, 34'ü yerel 54  pozitif vaka

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"Toplam 8286 test yapıldı, 34'ü yerel 54  pozitif vakaya rastlandı, 67 kişi taburcu edildi" 
8286 test yapıldı, 34'ü yerel 54  pozitif vaka

"Toplam 8286 test yapıldı, 34'ü yerel 54  pozitif vakaya rastlandı, 67 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8286 olup, 34'ü yerel 54 pozitif vakaya rastlanmış 67 kişi taburcu edilmiştir. 

3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 17 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 34 kişi ise yerel vakadır. 

19 kişi Lefkoşa, 7 kişi Gazimağusa, 7 kişi Girne, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Yenişehir -1 / Ortaköy-1/ Taşkınköy-2 / Gönyeli-8 / Köşklüçiftlik-1/ Metehan-1/ Yenikent-2 / Kızılbaş-1/ Surlariçi-1 / Alayköy-1 

Girne 

Girne Merkez-3 / Göçeri Köyü -1 / Zeytinlik-1/ Çatalköy-2 

Gazimağusa 

Gülseren-1/ Vadili-1/ Sakarya-1/ Mutluyaka-1/ Çanakkale Bölgesi-1 / Yeniboğaziçi-2 

İskele 

Topçuköy-1 

6 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8286 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 54 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 17 

Yerel Vaka Sayısı: 34 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 67 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.033. 869 

Toplam Vaka Sayısı: 6581 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5969 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 580 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 59 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 488  

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 30 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 32  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3 


Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 64  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 59 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 872 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 2040

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