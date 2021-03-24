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SON DAKİKA8296 test 48 pozitif vaka

8296 test yapıldı, 15 yerel 48 pozitif vaka

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"Toplam 8296 test yapıldı, 15 yerel 48 pozitif vakaya rastlandı, 38 kişi taburcu edildi" 
8296 test yapıldı, 15 yerel 48 pozitif vaka

"Toplam 8296 test yapıldı, 15 yerel 48 pozitif vakaya rastlandı, 38 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8296 olup, 15'i  yerel 48 pozitif vakaya rastlanmış, 38 kişi taburcu edilmiştir. 

10 kişi hava yolu ile yurt dışından gelmiştir.23  kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .15 kişi ise yerel vakadır. 

9 kişi Lefkoşa, 1 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Terminal-1/  Hamitköy-1 / Göçmenköy-1 / K.Kaymaklı-6 

Girne 

Dikmen-1 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez- 1 / Kaliland Bölgesi -1 / Karakaşlı Bölgesi-1 

Güzelyurt 

Güzelyurt Merkez-1 / Şahinler-1 


24 Mart  2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8296  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 48 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 10 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 23  

Yerel Vaka Sayısı: 15  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 38 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 697. 370  

Toplam Vaka Sayısı: 4180 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3722  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 433  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 69          

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 360 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4

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