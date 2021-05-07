8836  test yapıldı, 23' ü yerel 27 pozitif vaka

"Toplam 8836 test yapıldı, 23' ü yerel 27 pozitif vakaya rastlandı, 66 kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 8836 olup, 23'ü yerel 27 pozitif vakaya rastlanmış 66 kişi taburcu edilmiştir.
3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 1 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 23 kişi ise yerel vakadır.
11 kişi Lefkoşa, 2 kişi Gazimağusa, 8 kişi Girne, 1 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Ortaköy-2 / Hamitköy-1/ Gönyeli-3 / Metehan-2/ K.Kaymaklı-1 / Yenikent-2
Girne
Girne Merkez-3 / Beylerbeyi-1/ Edremit köyü-1/ Karaoğlanoğlu-1/ Lapta-1/ Boğaz-1
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-1 / Tuzla-1
İskele
Ağıllar Köyü-1
Güzelyurt
Güzelyurt Merkez-1
7 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 8836
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 27
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1
Yerel Vaka Sayısı: 23
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 66
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.042.705
Toplam Vaka Sayısı: 6608
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6035
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 540
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 471
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 12
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 329
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 36
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1165
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 2076
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