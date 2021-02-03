  • BIST 1.534
  • Altın 421,612
  • Dolar 7,1495
  • Euro 8,5989
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAREKOR: 71 Vaka!

9 doktor takviye...İşte göreve başlayan doktorlar

» »
KKTC’de Covid-19 ile mücadeleye 9 doktor takviyesi yapıldı. Bakanlar Kurulu, kararı ile bugün 9 doktor sözleşmeli olarak göreve başladı.  
9 doktor takviye...İşte göreve başlayan doktorlar

KKTC’de Covid-19 ile mücadeleye 9 doktor takviyesi yapıldı. Bakanlar Kurulu, kararı ile bugün 9 doktor sözleşmeli olarak göreve başladı.  

Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık servislerinde hizmetlerine ihtiyaç duyulan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşegül Akpolat ve Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Bektaş Akpolat, Pratisyen Hekim Dr. Laden Çamber, Dr. Fehim Ali Türktan, Dr. Türkeş Kerküklü, Dr. Remziye Bulut Mert ve Dr. Mine Karzaoğlu'nun yanı sıra Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Saliha Feyza Yaycı ve Kardiyoloji Uzmanı Dr. Naciye Özbek işe alındı.

Kara bugün yayımlanan Resmi Gazete’de duyuruldu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Asgari Ücret Saptama Komisyonu’na atama03 Şubat 2021 Çarşamba 18:33
  • Hemşireler ve Ebeler Sendikasından,Grev uyarısı03 Şubat 2021 Çarşamba 18:27
  • Toplantıya katılmama nedeni olarak karantina koşulları gösterildi03 Şubat 2021 Çarşamba 18:21
  • İngiltere Dışişleri Bakanı Raab Yarın Kıbrıs’a Geliyor03 Şubat 2021 Çarşamba 18:19
  • Büyükbaş Hayvan Düşük Zararı Tazminatlarının Ödenmesine Başlandı03 Şubat 2021 Çarşamba 18:17
  • Meclis Genel Kurulu Toplantıları Ertelendi03 Şubat 2021 Çarşamba 18:16
  • İngiltere Dışişleri Bakanı Raab Yarın Adaya Geliyor03 Şubat 2021 Çarşamba 17:51
  • Hemşireler Ve Ebeler Sendikası Grev Uyarısı Yaptı!03 Şubat 2021 Çarşamba 17:46
  • Cumhuriyet Meclisi Oturumları Ertelendi!03 Şubat 2021 Çarşamba 17:37
  • Büyükbaş Hayvan Düşük Zararı Ödendi03 Şubat 2021 Çarşamba 17:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti