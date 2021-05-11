9010 test yapıldı, 24'ü yerel 33 pozitif vaka

"Toplam 9010 test yapıldı, 24'ü yerel 33 pozitif vakaya rastlandı, 39 kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 9010 olup, 24'ü yerel 33 pozitif vakaya rastlanmış 39 kişi taburcu edilmiştir.
1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 8 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 24 kişi ise yerel vakadır.
17 kişi Lefkoşa, 1 kişi Gazimağusa, 5 kişi Girne, 1 Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Gönyeli-4 / Yenikent-2 / K.kaymaklı-3 / Sanayi Bölgesi-2 / Hamitköy-2/ Metehan-2/ Haspolat-1/ Çağlayan-1
Girne
Girne Merkez-4 / Edremit-1
Gazimağusa
Çanakkale- Bölgesi -1
Güzelyurt
Aşağı Bostancı-1
11Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 9010
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 33
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8
Yerel Vaka Sayısı: 24
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 39
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.076. 237
Toplam Vaka Sayısı: 6750
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6206
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 511
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 43
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 448
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 18
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 66
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 454
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 702
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 3003
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