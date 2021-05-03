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SON DAKİKA9766 test yapıldı, 28'i yerel 42 pozitif vaka

9766 test yapıldı, 28'i yerel 42 pozitif vaka

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"Toplam 9766 test yapıldı, 28'i yerel 42 pozitif vakaya rastlandı, 71 kişi taburcu edildi" 
9766 test yapıldı, 28'i yerel 42 pozitif vaka

"Toplam 9766 test yapıldı, 28'i yerel 42 pozitif vakaya rastlandı, 71 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 9766 olup, 28'i yerel 42 pozitif vakaya rastlanmış 71 kişi taburcu edilmiştir. 

2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 12 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 28 kişi ise yerel vakadır. 

18 kişi Lefkoşa, 8 kişi Gazimağusa, 2 kişi Girne Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Çağlayan-2 / Göçmenköy-2 / Gönyeli-3 / Sanayi Bölgesi-1/ Ortaköy-1/ Haspolat-1/ Surlariçi-2/ Dumlupınar-1/ K.Kaymaklı-3/ Hamitköy-2 

Girne 

Girne Boğaz-1 / Zeytinlik-1 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-1/ Sanayi-1 / Yeniboğaziçi-1/ Baykal-2 / Alaniçi-1/ Salamis Yolu-1/ Yenişehir-1 

3  Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9766  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 42 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 12 

Yerel Vaka Sayısı: 28  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 71 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.008.082  

Toplam Vaka Sayısı: 6403   

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5767 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 604     

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 74 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 502 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 23 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 32  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5 


Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 80 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 246 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1089 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 1627

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