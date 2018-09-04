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AA, İHA ve DHA'nın 'ilk yerli ve milli anakart' diye tanıttığı ürün, Çin malı çıktı

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Güneş gazetesi, Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA) ve Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) abonelerine servis ettiği "Yerli imkanlarla elektronik ana kart üretti" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
AA, İHA ve DHA'nın 'ilk yerli ve milli anakart' diye tanıttığı ürün, Çin malı çıktı

Bursa'da yaşayan 18 yaşındaki Ferit Borku adlı bir girişimcinin, yaklaşık bir milyon liralık yatırım yaparak 'yerli ve milli anakart ürettiği' ileri sürülmüştü.

AAİHA ve DHA'ya abone olan pek çok yayın kuruluşunda yer verilen haberde Borku'nun, devletten destek beklediği ifade edilmişti.

Bugün Güneş gazetesinde "Sahtekarlığa teşvik bekliyor" başlığıyla yayımlanan haberde, Borku'nun 'ilk yerli ve milli anakart' dediği ürünün Çin malı olduğu belirtildi.

Haberde, şunlar kaydedildi:

"Tek bir parçasını bile üretmediği sahte projesiyle Bursa Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ne girmeyi başaran Borku, kendisini deha olarak göstermenin yanı sıra utanmadan devletten hibe desteği istedi. Sözde AR-GE harcamaları için 436 bin TL'lik naylon fatura kestirdi. Hatta sözde özgün tasarımını, gözlemci akademik heyetten onay alarak "teknolojik ürün" şeklinde tescillettirmeyi bile başardı. Ancak söz konusu anakartın Çinli teknoloji devi Dianjitek firmasına ait olduğu tespit edildi. Firmanın 'ITX-K37X67 V1.4' model anakartını 3 yıl önce piyasaya sürdüğü belirlendi. Söz konusu ürün ve türevleri, Çin'in alışveriş sitesi Aliexpress'te satılıyor. Ferit Borku'nun 120 dolara temin ettiği anakart üzerinde yaptığı değişiklikler ise pleksiye kazınmış logoyla imzalar ve etrafına yerleştirdiği 5-10 liralık şerit led aydınlatması."

AA VE İHA, HABERİ YAYINDAN KALDIRDI

Güneş gazetesinin haberinin ardından AA ve İHA'nın söz konusu haberi yayından kaldırdı. Haberlerin orijinal linkinin, Google aramalarında çıktığı görülüyor.

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