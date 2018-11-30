  • BIST 95.416
  • Altın 204,813
  • Dolar 5,2031
  • Euro 5,8967
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 6 °C
FLAŞ HABERPolis'te neler oluyor? Şimdi CANLI YAYINDA DETAY TV'de CANLI YAYIN- TIKLA İZLE

AB Burs Programı’na ve Kayıp Şahıslar Komitesi’ne Destek

» »
Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı, uzlaşının desteklenmesi, güven yaratma ve Kıbrıs Türk toplumunu AB’ye yakınlaştırma konusundaki desteklerini sürdürmektedir.
AB Burs Programı’na ve Kayıp Şahıslar Komitesi’ne Destek

Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı, uzlaşının desteklenmesi, güven yaratma ve Kıbrıs Türk toplumunu AB’ye yakınlaştırma konusundaki desteklerini sürdürmektedir. Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Türk toplumuna sağladığı destek çerçevesinde, AB Burs Programı ve Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmalarının desteklenmesi için iki yeni anlaşma imzalanmıştır.

 

Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Burs Programı

 

Avrupa Komisyonu,  Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Burs Programı ile ilgili olarak British Council ile 2.5 milyon Euro değerindeki 3’üncü Delegasyon Anlaşması'nı imzaladı. Finansman 2019/20 akademik yılını kapsamaktadır.

 

2007 yılından itibaren Avrupa Komisyonu, 1,400 öğrenci, öğretmen, araştırmacı ve meslek sahibine, AB Üye Devletleri’nde lisans ve yüksek lisans çalışmaları, araştırma ve eğitim maksatlarıyla 16 milyon Euro’nun üzerinde burs hibe etmiştir. AB Burs Programı, bu yıl da 650’nin üzerinde yapılan başvuru ve vermiş olduğu toplam 171 burs ile başarısını bir kez daha kanıtlamıştır. Burslardan faydalananların %63’ü kadındır.

 

2019-2020 Akademik yılı için yeni çağrı ve rehberin 2019 Ocak ayında yayınlanması beklenmektedir. Çağrı ve rehber, yüksek öğrenim kurumlarına doğrudan ödenen ücretleri, yeni hibe ödemelerini ve Brexit görüşmeleri bağlamında hedef bir ülke olarak Birleşik Krallık için verilen maksimum kota ile ilgili bilgileri içerecektir.

 

 

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Desteklenmesi

 

Bu anlaşma, Avrupa Komisyonu ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı arasında imzalanan ve 2019 yılı için Kıbrıs’taki Kayıp Şahıslar Komitesi’nin yürüttüğü çalışmaların desteklenmesi için ilaveten 3 milyon Euro katkı sağlayan 10’uncu anlaşmadır. 

Avrupa Komisyonu, 2006 yılından itibaren yapmış olduğu toplam 25.4 milyon Euro katkı ile Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmalarını destekleyen başlıca donör olarak, Kıbrıs’ta barışın inşa edilmesine ve uzlaşının sağlanmasına güçlü bağlılığını göstermiştir.

Avrupa Komisyonu, farkındalık yaratma faaliyetlerinin yanı sıra, sürecin tüm aşamalarına dâhil olan Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk bilim ekiplerinin iki toplumlu çalışmalarını desteklemektedir. Bu faaliyetler, endişe duyulan ortak konuların daha iyi anlaşılabilmesinin sağlanmasına katkı sağlamakta ve Kıbrıs toplumları arasındaki iş birliğini teşvik etmektedir. Ayrıca, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin yürüttüğü insani görev, kayıp şahısların kalıntılarının ailelerini teselli etmesine katkı koymaktadır.

2006 yılından itibaren 902 kayıp şahsın kalıntıları tespit edilerek ailelerine teslim edilmiştir.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çevre Koruma Dairesi market poşet fiyatlarının birkaç gün içerisinde açıklanacağını duyurdu30 Kasım 2018 Cuma 17:25
  • Tatar: “UBP halka hizmet için vardır”30 Kasım 2018 Cuma 17:20
  • Uluçay: “Bölgede istikrar için Kıbrıs sorununun çözümü önemli"30 Kasım 2018 Cuma 17:15
  • Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Güngördü’yü ziyaret etti30 Kasım 2018 Cuma 16:50
  • Emeklilik var maaş yok!30 Kasım 2018 Cuma 16:20
  • Nami’ye İTÜ’de enerji verimliliği sunumu30 Kasım 2018 Cuma 16:15
  • Ekonomi maliye bütçe ve plan komitesi toplandı30 Kasım 2018 Cuma 16:10
  • “Eğitimde ders konulmalı”30 Kasım 2018 Cuma 16:05
  • “Yüzde 99’u doğada kalarak kirliliğe yol açıyor”30 Kasım 2018 Cuma 16:00
  • Naylon poşetlerlerde ücret devri başladı30 Kasım 2018 Cuma 15:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti