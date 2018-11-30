AB Burs Programı’na ve Kayıp Şahıslar Komitesi’ne Destek

Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı, uzlaşının desteklenmesi, güven yaratma ve Kıbrıs Türk toplumunu AB’ye yakınlaştırma konusundaki desteklerini sürdürmektedir. Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Türk toplumuna sağladığı destek çerçevesinde, AB Burs Programı ve Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmalarının desteklenmesi için iki yeni anlaşma imzalanmıştır.

Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Burs Programı

Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Burs Programı ile ilgili olarak British Council ile 2.5 milyon Euro değerindeki 3’üncü Delegasyon Anlaşması'nı imzaladı. Finansman 2019/20 akademik yılını kapsamaktadır.

2007 yılından itibaren Avrupa Komisyonu, 1,400 öğrenci, öğretmen, araştırmacı ve meslek sahibine, AB Üye Devletleri’nde lisans ve yüksek lisans çalışmaları, araştırma ve eğitim maksatlarıyla 16 milyon Euro’nun üzerinde burs hibe etmiştir. AB Burs Programı, bu yıl da 650’nin üzerinde yapılan başvuru ve vermiş olduğu toplam 171 burs ile başarısını bir kez daha kanıtlamıştır. Burslardan faydalananların %63’ü kadındır.

2019-2020 Akademik yılı için yeni çağrı ve rehberin 2019 Ocak ayında yayınlanması beklenmektedir. Çağrı ve rehber, yüksek öğrenim kurumlarına doğrudan ödenen ücretleri, yeni hibe ödemelerini ve Brexit görüşmeleri bağlamında hedef bir ülke olarak Birleşik Krallık için verilen maksimum kota ile ilgili bilgileri içerecektir.

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Desteklenmesi

Bu anlaşma, Avrupa Komisyonu ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı arasında imzalanan ve 2019 yılı için Kıbrıs’taki Kayıp Şahıslar Komitesi’nin yürüttüğü çalışmaların desteklenmesi için ilaveten 3 milyon Euro katkı sağlayan 10’uncu anlaşmadır.

Avrupa Komisyonu, 2006 yılından itibaren yapmış olduğu toplam 25.4 milyon Euro katkı ile Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmalarını destekleyen başlıca donör olarak, Kıbrıs’ta barışın inşa edilmesine ve uzlaşının sağlanmasına güçlü bağlılığını göstermiştir.

Avrupa Komisyonu, farkındalık yaratma faaliyetlerinin yanı sıra, sürecin tüm aşamalarına dâhil olan Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk bilim ekiplerinin iki toplumlu çalışmalarını desteklemektedir. Bu faaliyetler, endişe duyulan ortak konuların daha iyi anlaşılabilmesinin sağlanmasına katkı sağlamakta ve Kıbrıs toplumları arasındaki iş birliğini teşvik etmektedir. Ayrıca, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin yürüttüğü insani görev, kayıp şahısların kalıntılarının ailelerini teselli etmesine katkı koymaktadır.

2006 yılından itibaren 902 kayıp şahsın kalıntıları tespit edilerek ailelerine teslim edilmiştir.