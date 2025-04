AB Komisyonu Başkanı'ndan Trump'ın karşılıklı gümrük vergilerine tepki: 'Avrupa'nın elinde pek çok koz var'

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin, Donald Trump'ın ABD'nin tüm ticaret ortaklarına kapsamlı karşılıklı gümrük vergileri uygulama planına karşı müzakere etmek, caydırmak ve gerekirse "geri püskürtmek" için kullanabileceği "çok sayıda kozunun" olduğunu açıkladı.

Benzeri görülmemiş girişimi uzun süredir müttefik olan ülkeleri kızdıran, borsaları sarsan ve resesyon korkusu yaratan ABD Başkanı Trump, gümrük vergilerinin başlangıç noktası olarak "tüm ülkeleri" hedef alacağını söyledi ve ardından "ne olacağını göreceğiz" dedi.

AB bloğu için karşılıklı gümrük vergileri, çelik, alüminyum ve otomobil ihracatına getirilen yüzde 25'lik vergilerin hemen ardından uygulanacak. Avrupa Komisyonu bunlara misilleme olarak karşı tedbirler sunmuş, ancak uygulamaya konulmasını Nisan ortasına kadar ertelemişti.

Trump'ın yeni ve daha geniş kapsamlı gümrük vergilerinin eli kulağındayken Komisyon tonunu sertleştiriyor ve tepkisiyle ilgili uyarılarda bulunuyor.

Trump'ın "Kurtuluş Günü" olarak gördüğü gümrük vergilerinin uygulanmaya başlayacağı 2 Nisan Çarşamba gününün arifesinde yaptığı açıklamada von der Leyen, "Açık konuşayım: Bu çatışmayı Avrupa başlatmadı. Biz bunun yanlış olduğunu düşünüyoruz," dedi.

Avrupa Parlamentosu önünde salı günü yaptığı konuşmada von der Leyen, "İnsanlarımızı ve refahımızı korumak için ihtiyacımız olan her şeye sahibiz. Dünyanın en büyük 'tek pazarına' sahibiz. Müzakere edecek gücümüz var. Avrupa halkı şunu bilmelidir: Birlikte her zaman çıkarlarımızı ve değerlerimizi destekleyecek ve savunacağız. Her zaman Avrupa için ayağa kalkacağız," açıklamalarını yaptı.

Komisyon Başkanı gümrük vergilerinin tüketiciler için fiyatları arttıracağını, istihdamı yok edeceğini, gümrüklerde "bir bürokratik canavar" oluşacağını ve mallarını Avrupa'ya satan ABD şirketleri için bir "kabus" olacağını söyledi.

Ayrıca gümrük vergilerinin Trump'ın ABD'yi yeniden sanayileştirmeye yönelik çokça dile getirdiği gündemine de ters düşeceğini öngören Leyen, "Bu çatışma kimsenin yararına değil," dedi.

Konuşması boyunca von der Leyen, Komisyon'un hedefinin, Atlantik'in iki yakası arasında hızla topyekûn bir ticaret savaşına dönüşen ve analistlerin küresel belirsizliğin arttığı bir dönemde feci ekonomik sonuçları olmasını bekledikleri durumu önlemek için "müzakere edilmiş bir çözüm" olacağında ısrar etti.

Von der Leyen, "Bu müzakerelere güçlü bir pozisyondan yaklaşacağız. Avrupa'nın elinde ticaretten teknolojiye ve pazarımızın büyüklüğüne kadar pek çok koz var," dedi.

Ancak bu görüşmelerden bir uzlaşma çıkmaması halinde Brüksel'in tüm seçenekleri masaya koyarak "kesin karşı tedbirler" almakta tereddüt etmeyeceğini de sözlerine ekledi.

Komisyon yetkilileri, olası tepkinin mallar üzerindeki geleneksel kısasa kısasın ötesine geçebileceğinin ve şu ana kadar dokunulmamış olan hizmetleri de kapsayabileceğinin sinyallerini şimdiden verdi.

2023 yılında AB, ABD ile 156,6 milyar euro değerinde mal fazlası kaydederken 108,6 milyar euro değerinde hizmet açığı verdi.

Von der Leyen Strazburg'da milletvekillerine yaptığı açıklamada, "Yapıcı bir çözüm bulabilirsek hepimiz daha iyi durumda oluruz. Aynı zamanda şu da açık olmalı: Bu çatışmayı Avrupa başlatmadı. Mutlak olarak misilleme yapmak istemiyoruz ama gerekirse misilleme yapmak için güçlü bir planımız var," dedi.

Ticaret gerilimi arttıkça von der Leyen, Beyaz Saray'a karşı birleşik bir cephe oluşturmak üzere blok liderleriyle temaslarını yoğunlaştırdı.

Devlet ve hükümet başkanları Trump'ın gümrük vergilerinin cevapsız kalamayacağı konusunda hemfikir olsalar da, karşı önlemlerin yerel ekonomilerinin kilit sektörlerine zarar verebileceği endişesiyle, tepki olarak hangi ürünlerin hedef alınması gerektiği konusunda anlaşamıyorlar.